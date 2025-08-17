(GLO)- Vào khoảng 16 giờ ngày 17-8, người dân phát hiện ngọn lửa bốc cháy dữ dội từ đống rác lớn trong khuôn viên nhà sinh hoạt cộng đồng tổ dân phố 14, phường Ayun Pa, tỉnh Gia Lai. Đám cháy đe dọa các căn nhà lân cận, khiến người dân hoảng hốt.

Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Ayun Pa kịp thời ngăn chặn đám cháy lan do đốt rác trong khu dân cư. Ảnh: Vũ Chi

Nhận được tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Ayun Pa (Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai) đã kịp thời huy động lực lượng và phương tiện đến hiện trường chữa cháy.

Chỉ sau khoảng 5 phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người và tài sản.

Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do người dân bất cẩn trong quá trình đốt rác. Rác được đốt chung với nhiều tấm xốp dẫn đến đám cháy bùng phát, vượt khỏi tầm kiểm soát, nguy cơ cháy lan vào khu dân cư lân cận.

Qua đây, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân về nguy cơ cháy nổ từ việc đốt rác. Khi đốt rác cần chia thành từng đống nhỏ, có người trông coi, kiểm soát. Nếu xảy ra cháy cần nhanh chóng báo cho lực lượng cứu hỏa và sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để kịp thời khống chế, không để ngọn lửa lan rộng.