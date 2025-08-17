Danh mục
Ayun Pa kịp thời ngăn chặn đám cháy lan do đốt rác trong khu dân cư

(GLO)- Vào khoảng 16 giờ ngày 17-8, người dân phát hiện ngọn lửa bốc cháy dữ dội từ đống rác lớn trong khuôn viên nhà sinh hoạt cộng đồng tổ dân phố 14, phường Ayun Pa, tỉnh Gia Lai. Đám cháy đe dọa các căn nhà lân cận, khiến người dân hoảng hốt.

gen-h-z6916438766186-58d9d9300f902229ea2352e30fe75112.jpg
Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Ayun Pa kịp thời ngăn chặn đám cháy lan do đốt rác trong khu dân cư. Ảnh: Vũ Chi

Nhận được tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Ayun Pa (Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai) đã kịp thời huy động lực lượng và phương tiện đến hiện trường chữa cháy.

Chỉ sau khoảng 5 phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người và tài sản.

Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do người dân bất cẩn trong quá trình đốt rác. Rác được đốt chung với nhiều tấm xốp dẫn đến đám cháy bùng phát, vượt khỏi tầm kiểm soát, nguy cơ cháy lan vào khu dân cư lân cận.

Qua đây, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân về nguy cơ cháy nổ từ việc đốt rác. Khi đốt rác cần chia thành từng đống nhỏ, có người trông coi, kiểm soát. Nếu xảy ra cháy cần nhanh chóng báo cho lực lượng cứu hỏa và sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để kịp thời khống chế, không để ngọn lửa lan rộng.

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Cầu nối giúp bệnh nhân nghèo

Cầu nối giúp bệnh nhân nghèo

Đời sống

(GLO)- Thời gian qua, tổ công tác xã hội tại các bệnh viện trên địa bàn cao nguyên Gia Lai đã phát huy tốt vai trò cầu nối giúp bệnh nhân nghèo. Qua kết nối, bệnh nhân được hỗ trợ về vật chất lẫn tinh thần, giúp họ vượt qua khó khăn, an tâm điều trị bệnh.

Người dân Gia Lai hướng về vùng lũ Điện Biên

Người dân Gia Lai hướng về vùng lũ Điện Biên

Xã hội

(GLO)-Những ngày này, ngôi nhà tại địa chỉ 77 Tôn Thất Thuyết (phường Hoài Nhơn Nam) nhộn nhịp người mang đến gạo, mì, cá cơm rim… Theo kế hoạch, chuyến xe nghĩa tình của Câu lạc bộ tình nguyện viên Chữ thập đỏ Bạch Mai Trang (CLB) sẽ đến với vùng lũ Điện Biên vào sáng 14-8.

Tặng 350 suất quà cho thiếu nhi xã Sró

Tặng 350 suất quà cho thiếu nhi xã Sró

Từ thiện

(GLO)- Ngày 10-8, Câu lạc bộ Tấm lòng vàng An Khê (trực thuộc Mạng lưới tình nguyện Quốc gia) phối hợp cùng Đoàn xã Sró tổ chức chương trình “Cùng em đến trường” mùa thứ 14 tại làng Nhang Lớn.

Gia Lai: Doanh nghiệp vận tải cam kết chấp hành pháp luật, ủng hộ 42 triệu đồng cho bà con nghèo học bằng lái xe máy

Gia Lai: Doanh nghiệp vận tải cam kết chấp hành pháp luật, ủng hộ 42 triệu đồng cho bà con nghèo học bằng lái xe máy

Xã hội

(GLO)- Tại buổi tuyên truyền pháp luật do lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức, 24 doanh nghiệp vận tải ở các xã khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đã ký cam kết chấp hành quy định về giao thông, đồng thời quyên góp 42 triệu đồng hỗ trợ bà con ở các buôn, làng học bằng lái xe máy.

Những chuyến xe nghĩa tình Gia Lai hỗ trợ bà con vùng lũ Nghệ An

Những chuyến xe nghĩa tình Gia Lai hỗ trợ bà con vùng lũ Nghệ An

Xã hội

(GLO)- Tối 5-8, tại Công viên Đồng Xanh (phường An Phú), 3 chuyến xe chở hàng hóa, nhu yếu phẩm của người dân địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai hỗ trợ bà con vùng lũ Nghệ An đã xuất phát. Những chuyến xe không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn mang nặng nghĩa tình của đồng bào Gia Lai tới bà con vùng lũ.

Mùa hè của trẻ em nơi buôn làng vùng sâu

Mùa hè của trẻ em nơi buôn làng vùng sâu

Đời sống

(GLO)- Ở các buôn làng vùng sâu, vùng xa phía Tây tỉnh, trẻ em Bahnar, Jrai tận hưởng những ngày hè đầy hồn nhiên. Ngoài những lúc theo cha mẹ lên rẫy, các em hào hứng với những trò chơi ngoài trời rộn tiếng cười. Mùa hè vì thế chắc hẳn trở thành phần ký ức tuổi thơ đẹp đẽ của các em.

