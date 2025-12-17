Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Nhiều nhóm đối tượng được hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế từ 1-1-2026

(GLO)- Theo Nghị quyết số 35/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII, kể từ ngày 1-1-2026, nhiều nhóm đối tượng sẽ được hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế (BHYT).

Theo đó, các nhóm đối tượng được hỗ trợ kinh phí đóng BHYT gồm: người thuộc hộ gia đình cận nghèo; học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số; người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các xã không còn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; người nhiễm HIV và bệnh nhân phong di chứng khuyết tật.

Cụ thể, người thuộc hộ gia đình cận nghèo được ngân sách tỉnh hỗ trợ 30% mức đóng, 70% mức đóng còn lại do ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu. Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số được hỗ trợ 30% mức đóng từ ngân sách tỉnh, 50% mức đóng do ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu, 20% còn lại do đối tượng tự đóng; riêng học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số sinh sống tại các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020 nhưng không còn thuộc danh sách giai đoạn 2021-2025 thì 70% mức đóng còn lại tiếp tục do ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu.

dai-dien-clb-com-tu-thien-pleiku-trao-tang-the-den-nguoi-dan-xa-phu-tuc-anh-ly-ty.jpg
Nghị quyết số 35/2025/NQ-HĐND sẽ góp phần thực hiện mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân. Ảnh minh họa

Đối với người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình, ngân sách tỉnh hỗ trợ 20% mức đóng, 30% mức đóng do ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu và 50% mức đóng còn lại do người tham gia tự đóng.

Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các xã không còn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn được ngân sách tỉnh hỗ trợ 20% mức đóng, 70% mức đóng do ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu và 10% mức đóng còn lại do đối tượng tự đóng, với thời gian hỗ trợ 36 tháng kể từ thời điểm địa bàn không còn thuộc diện khó khăn; riêng người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ngân sách nhà nước cấp tỉnh hỗ trợ mức đóng BHYT đến hết ngày 31-10-2026.

Người nhiễm HIV và bệnh nhân phong di chứng khuyết tật được hỗ trợ 100% kinh phí đóng BHYT. Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều nhóm đối tượng thì được hưởng mức hỗ trợ cao nhất theo quy định.

Nguồn kinh phí thực hiện Nghị quyết do ngân sách nhà nước cấp tỉnh bảo đảm. Nghị quyết cũng quy định không áp dụng hỗ trợ đối với các trường hợp đã tham gia BHYT trước ngày Nghị quyết có hiệu lực. UBND tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai; Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh thực hiện giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định.

Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai, tính đến giữa tháng 12-2025, tỉnh Gia Lai có gần 2,85 triệu người tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ đạt 95,97% dân số. Nghị quyết số 35/2025/NQ-HĐND sẽ góp thực hiện mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân.

