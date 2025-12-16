Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Phát huy vai trò các tôn giáo trong bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu

DƯƠNG LINH
(GLO)- Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật, năng lực bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu cho các tôn giáo khu vực Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung Bộ.

Hội nghị diễn ra từ ngày 16 đến 17-12, tại phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

Trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo (Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam) Nguyễn Văn Thanh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: D.L

Trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo (Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam) Nguyễn Văn Thanh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: D.L

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo (Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam)khẳng định: Thời gian qua, MTTQ Việt Nam đã phát huy hiệu quả vai trò của các tôn giáo trong bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua hàng nghìn mô hình cụ thể như: phân loại rác tại nguồn, trồng cây xanh, tiết kiệm năng lượng, xây dựng cơ sở thờ tự xanh - sạch - đẹp, lan tỏa lối sống xanh, tích cực tham gia cứu trợ đồng bào vùng thiên tai, bão lũ.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: D.L

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: D.L

Trong 2 ngày diễn ra hội nghị, 60 đại biểu là chức sắc, chức việc các tôn giáo cùng cán bộ MTTQ Việt Nam các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa và TP. Đà Nẵng được nghe phổ biến các chuyên đề về quy định của pháp luật Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu và những nỗ lực của Việt Nam trong lĩnh vực này.

Cùng với đó là tham luận, chia sẻ kinh nghiệm của Mặt trận và các tổ chức tôn giáo trong tham gia bảo vệ môi trường; triển khai nội dung chương trình phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2022 - 2026; khảo sát thực tế mô hình tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường tại địa phương.

phat-huy-vai-tro-cua-ton-giao-trong-bao-ve-moi-truong-5.jpg
TS. Nguyễn Hùng Minh - Phó Trưởng phòng Thị trường Carbon (Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) trao đổi các thông tin liên quan tại hội nghị. Ảnh: D.L

Hội nghị nhằm cập nhật chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Đồng thời, tạo diễn đàn để các chức sắc, chức việc, nhà tu hành và cán bộ Mặt trận trao đổi kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình hiệu quả, góp phần kiểm soát ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường sống, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, hướng tới mục tiêu phát triển xanh và bền vững.

