Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Tin tức

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Nhân dịp Đại lễ Vu lan Phật lịch 2569

Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh chúc mừng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯỚC ĐẶNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 5-9, đoàn công tác do Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Phan Đỗ Minh Thanh Anh dẫn đầu đã đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh nhân dịp Đại lễ Vu lan Phật lịch 2569 - Dương lịch 2025.

Tiếp đoàn có Thượng tọa Thích Đồng Thành - Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự; Thượng tọa Thích Nhuận Trí - Phó Trưởng Ban, Chánh Thư ký Ban Trị sự cùng chư tôn đức trong Thường trực Ban Trị sự.

ong-phan-do-minh-thanh-anh-pho-giam-doc-so-dan-toc-va-ton-giao-tinh-gia-lai-thu-3-tu-trai-sang-tham-chuc-mung-ban-tri-su-ghpgvn-tinh-gia-lai-1476.jpg
Ông Phan Đỗ Minh Thanh Anh - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo (thứ 3 từ trái sang) trao lẵng hoa chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhân dịp Đại lễ Vu lan Phật lịch 2569. Ảnh: Phước Đặng

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phan Đỗ Minh Thanh Anh gửi lời chúc mừng đến chư tôn giáo phẩm, tăng ni, phật tử trong toàn tỉnh; ghi nhận, đánh giá cao đóng góp của Phật giáo Gia Lai trong hoạt động từ thiện, an sinh xã hội. Đồng chí mong muốn Ban Trị sự tiếp tục phát huy vai trò vận động tăng ni, phật tử sống “tốt đời - đẹp đạo”, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng phát triển.

Đại diện Ban Trị sự, Thượng tọa Thích Đồng Thành bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và khẳng định Phật giáo Gia Lai sẽ tiếp tục đồng hành cùng Đảng, chính quyền và nhân dân, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ tặng quà gia đình Trung tướng Nguyễn Thành Út

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ tặng quà gia đình Trung tướng Nguyễn Thành Út

Tin tức

(GLO)- Ngày 29-8, đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai đã đến thăm, tặng quà gia đình Trung tướng Nguyễn Thành Út-nguyên Phó Tư lệnh Chính trị Quân khu 5 (đang sinh sống tại phường Thống Nhất).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang thăm, tặng quà gia đình người có công tiêu biểu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang thăm, tặng quà gia đình người có công tiêu biểu

Tin tức

(GLO)- Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chiều 28-8, đồng chí Lâm Hải Giang-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công tiêu biểu tại các xã phía Tây của tỉnh.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ tri ân người có công với cách mạng

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ tri ân người có công với cách mạng

Tin tức

(GLO)- Chiều 28-8, đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai đã đến thăm, tặng quà một số gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt thăm, tặng quà các gia đình chính sách

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt thăm, tặng quà các gia đình chính sách

Tin tức

(GLO)- Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), ngày 28-8, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt thăm và tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu tại các xã phía Đông tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc-Nguyễn Tất Thành và Nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn

Lãnh đạo tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc-Nguyễn Tất Thành và Nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn

Thời sự trong nước

(GLO)- Sáng 28-8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành; dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngành Ngoại vụ Gia Lai tiên phong hội nhập quốc tế

Ngành Ngoại vụ Gia Lai tiên phong hội nhập quốc tế

Tin tức

(GLO)- Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2025) là dịp để nhìn lại chặng đường hình thành và phát triển, đồng thời khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của công tác đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng tri ân gia đình chính sách và người có công tiêu biểu tại phường Quy Nhơn

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng tri ân gia đình chính sách và người có công tiêu biểu tại phường Quy Nhơn

Tin tức

(GLO)- Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, sáng 27-8, đồng chí Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm, tặng quà một số gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu tại phường Quy Nhơn.

null