Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh chúc mừng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 5-9, đoàn công tác do Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Phan Đỗ Minh Thanh Anh dẫn đầu đã đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh nhân dịp Đại lễ Vu lan Phật lịch 2569 - Dương lịch 2025.

Tiếp đoàn có Thượng tọa Thích Đồng Thành - Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự; Thượng tọa Thích Nhuận Trí - Phó Trưởng Ban, Chánh Thư ký Ban Trị sự cùng chư tôn đức trong Thường trực Ban Trị sự.

Ông Phan Đỗ Minh Thanh Anh - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo (thứ 3 từ trái sang) trao lẵng hoa chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhân dịp Đại lễ Vu lan Phật lịch 2569. Ảnh: Phước Đặng

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phan Đỗ Minh Thanh Anh gửi lời chúc mừng đến chư tôn giáo phẩm, tăng ni, phật tử trong toàn tỉnh; ghi nhận, đánh giá cao đóng góp của Phật giáo Gia Lai trong hoạt động từ thiện, an sinh xã hội. Đồng chí mong muốn Ban Trị sự tiếp tục phát huy vai trò vận động tăng ni, phật tử sống “tốt đời - đẹp đạo”, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng phát triển.

Đại diện Ban Trị sự, Thượng tọa Thích Đồng Thành bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và khẳng định Phật giáo Gia Lai sẽ tiếp tục đồng hành cùng Đảng, chính quyền và nhân dân, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.