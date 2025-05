Đoàn công tác tỉnh Gia Lai thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569

(GLO)-Chiều 9-5, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh chính trị nội bộ (10/5/1958-10/5/2025).