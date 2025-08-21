Danh mục
Xã Bình Khê phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 15,6%/năm

(GLO)- Sáng 21-8, Đảng bộ xã Bình Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 120 đại biểu chính thức. Đại hội đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 15,6%/năm.

Dự Đại hội về phía Trung ương có các đồng chí: Huỳnh Thanh Xuân-Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Bùi Thủy-Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương II, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Về phía tỉnh Gia Lai có đồng chí Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Thị Phong Vũ-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đơn vị của tỉnh.

Xã Bình Khê được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Tây Giang và Tây Thuận. Sau 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, kinh tế-xã hội địa phương có nhiều chuyển biến tích cực: tổng giá trị sản xuất các ngành chính bình quân hàng năm đạt gần 1.551 tỷ đồng; thu ngân sách bình quân đạt trên 21,4 tỷ đồng/năm, tăng 12,3%/năm; vốn đầu tư phát triển bình quân 10,8 tỷ đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đến cuối năm 2024 giảm còn 2,95%. Đến nay, cả 2 xã đều đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới.

z6928476838611-e09973d322004a1a0b71bffb6d095f56.jpg
Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Hồng Thương

Nhiệm kỳ 2025-2030, xã Bình Khê phấn đấu đạt các chỉ tiêu chủ yếu như: kim ngạch xuất khẩu 228 triệu USD; doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 7.142 tỷ đồng; thu ngân sách đến năm 2030 đạt 86,5 tỷ đồng; thu hút 15 dự án đầu tư mới. Địa phương đặt mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2028, đến năm 2030 thu nhập bình quân đầu người đạt 84 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 0,48%.

Đồng thời, tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hàng năm đạt từ 3% trở lên so với tổng số đảng viên; hàng năm có trên 90% tổ chức Đảng trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, có 20% tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có tổ chức Đảng không hoàn thành nhiệm vụ; trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

z6929104449823-f448188f1f65922c907b5b62869ca78b.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Hồng Thương

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ đề nghị Đảng bộ xã Bình Khê cần tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng và xem đây là nhiệm vụ then chốt để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với mọi hoạt động của xã.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đảng bộ xã Bình Khê cần xác định cụ thể các đề án, phương án, nhiệm vụ cần triển khai và nhanh chóng xây dựng các chương trình, kế hoạch để thực hiện thành công mục tiêu nghị quyết Đại hội.

Trọng tâm là điều chỉnh và thực hiện quy hoạch chung của xã, đảm bảo tích hợp đồng bộ với quy hoạch chung của tỉnh, làm cơ sở định hướng phát triển lâu dài. Tiếp tục đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn đồng bộ, hiện đại, mở rộng không gian phát triển. Tăng cường kết nối các địa phương trong vùng, khai thác lợi thế so sánh giữa các địa phương để hình thành cực tăng trưởng liên kết, phát triển bền vững, hiệu quả, phù hợp định hướng phát triển chung của tỉnh.

Đồng thời, cần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đổi mới, sáng tạo trong phát triển kinh tế-xã hội. Trong đó, coi đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học-công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn là động lực phát triển; đồng thời gắn với bảo vệ môi trường, gìn giữ bản sắc văn hóa, nâng cao chất lượng đời sống người dân. Khuyến khích xây dựng các mô hình kinh doanh mới, tạo môi trường thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển.

k.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương (hàng đầu, thứ 6 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Khê nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Hồng Thương

Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công. Tăng cường đảm bảo quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội; chăm lo phát triển y tế, giáo dục, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững.

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt của Đảng ủy xã Bình Khê nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Văn Khánh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

null