Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU XÃ BÌNH KHÊ LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Bình Khê phát triển công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HẢI YẾN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Thành tựu đạt được 5 năm qua, cùng tiềm năng, lợi thế của Bình Khê - đơn vị hành chính mới sau sáp nhập 2 xã Tây Thuận và Tây Giang, chính là nền tảng vững chắc để xã xây dựng định hướng phát triển đột phá, toàn diện và bền vững.

Nông nghiệp bền vững, công nghiệp năng động

Giai đoạn 2020 - 2025, nông nghiệp tại Tây Thuận và Tây Giang (cũ) đã từng bước chuyển mình theo hướng bền vững, chú trọng nâng cao giá trị gia tăng. Đến thời điểm sáp nhập, sản lượng lương thực toàn xã đạt trên 9.600 tấn/năm, tăng trưởng bình quân 5,1%/năm.

bg5-1-chott-hai-yen.jpg
Bí thư Đảng ủy xã Bình Khê Nguyễn Văn Khánh (người đứng) tổ chức cuộc họp rà soát chỉ tiêu tỉnh giao để đôn đốc cán bộ thực hiện. Ảnh: Hải Yến

Mô hình cánh đồng mẫu lớn, vùng sản xuất hàng hóa tập trung, đưa giống mới năng suất cao, cơ giới hóa sản xuất và phát triển chăn nuôi an toàn sinh học… đã nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập cho người dân. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ, nhiều tiêu chí đạt chuẩn nâng cao, làm đổi thay diện mạo nông thôn.

Không dừng ở nông nghiệp, Bình Khê cũng vươn lên trở thành điểm sáng sản xuất công nghiệp của tỉnh với mức tăng trưởng 13,7%/năm trong 5 năm qua. Địa phương đã thu hút 11 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 2.020 tỷ đồng. Cụm công nghiệp (CCN) Cầu 16 là một trong số ít CCN trên địa bàn tỉnh đạt tỷ lệ lấp đầy 100%.

Hiện, 4 dự án thứ cấp tại CCN Cầu 16 và 2 dự án thứ cấp tại CCN Gò Giữa đang hoạt động hiệu quả, tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động. Ngoài ra, xã tiếp tục thu hút 2 dự án đầu tư hạ tầng CCN với tổng quy mô 112 ha và 3 trang trại chăn nuôi công nghệ cao tại khu vực Thượng Sơn.

Thương mại - dịch vụ phát triển vượt bậc, tăng trưởng 15,1%/năm. Hệ thống chợ, dịch vụ vận tải, ăn uống, sửa chữa… được mở rộng, trong đó Khu lưu niệm cụ Nguyễn Sinh Sắc tiếp tục là điểm đến văn hóa, lịch sử thu hút du khách. Đồng thời, chú trọng đầu tư hạ tầng; các công trình trọng điểm như kênh tưới Thượng Sơn, hệ thống thủy lợi và giao thông nội đồng được đưa vào sử dụng, góp phần nâng cao năng lực sản xuất…

Tăng tốc đầu tư hạ tầng, nâng chất nhân lực

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Bình Khê xây dựng mục tiêu tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm bình quân 15,6%/năm; trong đó, nông - lâm - thủy sản tăng 4,3%/năm; công nghiệp - xây dựng tăng 20,6% (trong đó lĩnh vực công nghiệp tăng 17,1%, lĩnh vực xây dựng tăng 37,1%); thương mại - dịch vụ - du lịch tăng 9,8%...

them-5-4-hai-yen.jpg
Chủ tịch UBND xã Bình Khê Nguyễn Công Đệ (bìa phải) kiểm tra tình hình kinh doanh, sản xuất tại Công ty CP Thành Ngân (Cụm công nghiệp Cầu 16). Ảnh: Hải Yến

Xã xác định 4 khâu đột phá chiến lược: Đầu tư đồng bộ hạ tầng KT-XH; phát triển công nghiệp hiện đại, thân thiện môi trường; đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ, tuần hoàn; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng chuyển đổi số, cải cách hành chính.

Bí thư Đảng ủy xã Bình Khê Nguyễn Văn Khánh nhấn mạnh: Chúng tôi tận dụng tối đa cơ hội, phát huy lợi thế, huy động mọi nguồn lực để phát triển toàn diện. Trọng tâm là hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH, đặc biệt trong xây dựng hạ tầng CCN, giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục và các thiết chế văn hóa.

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, tạo đột phá trong thu hút đầu tư, giải quyết việc làm. Trong nông nghiệp, xã xác định gắn với công nghệ cao, mở rộng chuỗi liên kết, nâng cao giá trị sản phẩm. Phấn đấu đến năm 2028, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng An Nhơn Tây phát triển nhanh, toàn diện và bền vững

Huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng An Nhơn Tây phát triển nhanh, toàn diện và bền vững

Chính trị

(GLO)- Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã An Nhơn Tây lần thứ I vào sáng 19-8, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung đề nghị Đảng bộ xã cần huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng An Nhơn Tây phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.

Xã Ngô Mây cần kế thừa các quy hoạch của 3 xã cũ để tìm kiếm dư địa, động lực tăng trưởng mới

Xã Ngô Mây cần kế thừa các quy hoạch của 3 xã cũ để tìm kiếm dư địa, động lực tăng trưởng mới

Chính trị

(GLO)- Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ngô Mây lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra chiều 19-8, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính Trần Cang đề nghị địa phương cần kế thừa các quy hoạch của 3 xã cũ để tìm kiếm dư địa, động lực tăng trưởng mới.

Đại hội Đảng bộ xã Krong

Krong tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ngày 19-8, Đảng bộ xã Krong (tỉnh Gia Lai) tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 95 đại biểu đại diện cho 297 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới.

Từ truyền thống kiên trung đến tương lai tươi sáng

Xã Ngô Mây phát huy truyền thống, nỗ lực vươn lên

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ngô Mây lần thứ nhất là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước ngoặt lịch sử của một địa phương được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Cát Chánh, Cát Thắng và Cát Hưng, mở ra giai đoạn phát triển mới, với nhiều kỳ vọng và khát vọng vươn lên.

Ban chấp hành Đảng bộ xã Chư A Thai nhiệm kỳ 2025 -2030 ra mắt đại hội

Đồng chí Trịnh Thị Hồng giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Chư A Thai

Chính trị

(GLO)- Ngày 18-8, đồng chí Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Chư A Thai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. 100 đại biểu đại diện 738 đảng viên của 39 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tham dự đại hội.

null