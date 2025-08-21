Bình Khê phát triển công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao

(GLO)- Thành tựu đạt được 5 năm qua, cùng tiềm năng, lợi thế của Bình Khê - đơn vị hành chính mới sau sáp nhập 2 xã Tây Thuận và Tây Giang, chính là nền tảng vững chắc để xã xây dựng định hướng phát triển đột phá, toàn diện và bền vững.

Nông nghiệp bền vững, công nghiệp năng động

Giai đoạn 2020 - 2025, nông nghiệp tại Tây Thuận và Tây Giang (cũ) đã từng bước chuyển mình theo hướng bền vững, chú trọng nâng cao giá trị gia tăng. Đến thời điểm sáp nhập, sản lượng lương thực toàn xã đạt trên 9.600 tấn/năm, tăng trưởng bình quân 5,1%/năm.

Bí thư Đảng ủy xã Bình Khê Nguyễn Văn Khánh (người đứng) tổ chức cuộc họp rà soát chỉ tiêu tỉnh giao để đôn đốc cán bộ thực hiện. Ảnh: Hải Yến

Mô hình cánh đồng mẫu lớn, vùng sản xuất hàng hóa tập trung, đưa giống mới năng suất cao, cơ giới hóa sản xuất và phát triển chăn nuôi an toàn sinh học… đã nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập cho người dân. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ, nhiều tiêu chí đạt chuẩn nâng cao, làm đổi thay diện mạo nông thôn.

Không dừng ở nông nghiệp, Bình Khê cũng vươn lên trở thành điểm sáng sản xuất công nghiệp của tỉnh với mức tăng trưởng 13,7%/năm trong 5 năm qua. Địa phương đã thu hút 11 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 2.020 tỷ đồng. Cụm công nghiệp (CCN) Cầu 16 là một trong số ít CCN trên địa bàn tỉnh đạt tỷ lệ lấp đầy 100%.

Hiện, 4 dự án thứ cấp tại CCN Cầu 16 và 2 dự án thứ cấp tại CCN Gò Giữa đang hoạt động hiệu quả, tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động. Ngoài ra, xã tiếp tục thu hút 2 dự án đầu tư hạ tầng CCN với tổng quy mô 112 ha và 3 trang trại chăn nuôi công nghệ cao tại khu vực Thượng Sơn.

Thương mại - dịch vụ phát triển vượt bậc, tăng trưởng 15,1%/năm. Hệ thống chợ, dịch vụ vận tải, ăn uống, sửa chữa… được mở rộng, trong đó Khu lưu niệm cụ Nguyễn Sinh Sắc tiếp tục là điểm đến văn hóa, lịch sử thu hút du khách. Đồng thời, chú trọng đầu tư hạ tầng; các công trình trọng điểm như kênh tưới Thượng Sơn, hệ thống thủy lợi và giao thông nội đồng được đưa vào sử dụng, góp phần nâng cao năng lực sản xuất…

Tăng tốc đầu tư hạ tầng, nâng chất nhân lực

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Bình Khê xây dựng mục tiêu tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm bình quân 15,6%/năm; trong đó, nông - lâm - thủy sản tăng 4,3%/năm; công nghiệp - xây dựng tăng 20,6% (trong đó lĩnh vực công nghiệp tăng 17,1%, lĩnh vực xây dựng tăng 37,1%); thương mại - dịch vụ - du lịch tăng 9,8%...

Chủ tịch UBND xã Bình Khê Nguyễn Công Đệ (bìa phải) kiểm tra tình hình kinh doanh, sản xuất tại Công ty CP Thành Ngân (Cụm công nghiệp Cầu 16). Ảnh: Hải Yến

Xã xác định 4 khâu đột phá chiến lược: Đầu tư đồng bộ hạ tầng KT-XH; phát triển công nghiệp hiện đại, thân thiện môi trường; đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ, tuần hoàn; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng chuyển đổi số, cải cách hành chính.

Bí thư Đảng ủy xã Bình Khê Nguyễn Văn Khánh nhấn mạnh: Chúng tôi tận dụng tối đa cơ hội, phát huy lợi thế, huy động mọi nguồn lực để phát triển toàn diện. Trọng tâm là hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH, đặc biệt trong xây dựng hạ tầng CCN, giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục và các thiết chế văn hóa.

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, tạo đột phá trong thu hút đầu tư, giải quyết việc làm. Trong nông nghiệp, xã xác định gắn với công nghệ cao, mở rộng chuỗi liên kết, nâng cao giá trị sản phẩm. Phấn đấu đến năm 2028, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.