(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có thông báo về việc treo cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Nhằm thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, công sở và hộ gia đình treo cờ Tổ quốc từ sáng ngày 1-10 đến hết ngày 4-10.

Treo cờ chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh từ ngày 1 đến 4-10. Ảnh: P.V

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và lãnh đạo địa phương có trách nhiệm thông báo rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và người dân biết, thực hiện.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai sẽ diễn ra từ ngày 2 đến ngày 4-10 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai với sự tham dự của 450 đại biểu chính thức đại diện cho 147.054 đảng viên đến từ 1.913 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai sẽ truyền hình trực tiếp và livestream trên các nền tảng mạng xã hội của đơn vị.