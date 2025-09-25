Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Treo cờ chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh từ ngày 1 đến 4-10

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có thông báo về việc treo cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Nhằm thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, công sở và hộ gia đình treo cờ Tổ quốc từ sáng ngày 1-10 đến hết ngày 4-10.

treo-co-to-quoc-mung-dai-hoi-dang-bo-tinh-gia-lai.jpg
Treo cờ chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh từ ngày 1 đến 4-10. Ảnh: P.V

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và lãnh đạo địa phương có trách nhiệm thông báo rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và người dân biết, thực hiện.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai sẽ diễn ra từ ngày 2 đến ngày 4-10 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai với sự tham dự của 450 đại biểu chính thức đại diện cho 147.054 đảng viên đến từ 1.913 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai sẽ truyền hình trực tiếp và livestream trên các nền tảng mạng xã hội của đơn vị.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Rực rỡ sắc cờ trên vùng đất "đại ngàn-biển xanh hội tụ"

Rực rỡ sắc cờ trên vùng đất "đại ngàn-biển xanh hội tụ"

(GLO)- Tròn 80 năm kỷ niệm ngày Quốc khánh 2-9, sắc cờ Tổ quốc trên vùng đất Gia Lai càng thêm rực rỡ, thiêng liêng. Ở nơi hội tụ đại ngàn và biển xanh, lá cờ đỏ sao vàng tung bay từ buôn làng đến phố phường, từ miền núi đến hải đảo, thắp sáng niềm tin, khơi dậy khát vọng để kiến tạo tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch nước Lương Cường: Gia Lai cần xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ

Chủ tịch nước Lương Cường: Gia Lai cần xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sáng 25-8, tại Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Lương Cường-Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai để cho ý kiến đối với dự thảo văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Canh Liên tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược để nâng cao đời sống người dân

Canh Liên tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược để nâng cao đời sống người dân

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Theo Bí thư Đảng ủy xã Canh Liên Đoàn Vũ Cường, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược và một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân ở vùng đất “cổng trời” xa xôi của tỉnh.

Xã Phù Mỹ Bắc phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Xã Phù Mỹ Bắc phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)-Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phù Mỹ Bắc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 vào sáng 23-8, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh đề nghị Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, sớm đưa Phù Mỹ Bắc đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai lần thứ I

Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai lần thứ I

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Tối 22-8, tại Quảng trường Chiến Thắng (phường Quy Nhơn), Đoàn UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Tự hào Đảng quang vinh” nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bình Hiệp tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao

Bình Hiệp tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao

Chính trị

(GLO)- Ngày 22-8, Đảng bộ xã Bình Hiệp (tỉnh Gia Lai) tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Một trong những nhiệm vụ Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ mới là tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao.

Đảng bộ xã Ia Băng và Ia Krái tổ chức thành công đại hội đại biểu lần thứ I

Đảng bộ xã Ia Băng và Ia Krái tổ chức thành công đại hội đại biểu lần thứ I

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ngày 22-8, Đảng bộ xã Ia Băng và Ia Krái tổ chức thành công đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội đã đánh giá toàn diện kết quả đạt được và đề ra nhiệm vụ cụ thể cho giai đoạn mới, quyết tâm đưa các địa phương bứt phá, phát triển.

Đồng chí Nguyễn Văn Ánh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ia Ly

Đồng chí Nguyễn Văn Ánh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ia Ly

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ngày 21 và 22-8, Đảng bộ xã Ia Ly tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Sự kiện mở ra một giai đoạn mới đầy hứa hẹn cho xã sau khi sáp nhập thị trấn Ia Ly, xã Ia Kreng và xã Ia Mơ Nông. Đồng chí Nguyễn Văn Ánh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Đồng chí Huỳnh Văn Nam được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đak Rong

Đồng chí Huỳnh Văn Nam được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đak Rong

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sáng 21-8, Đảng bộ xã Đak Rong (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 138 đại biểu đại diện 358 đảng viên đến từ 23 tổ chức đảng trực thuộc. Đồng chí Huỳnh Văn Nam được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Phát huy truyền thống cách mạng kiên trung, đưa xã Cát Tiến phát triển nhanh và bền vững

Phát huy truyền thống cách mạng kiên trung, đưa xã Cát Tiến phát triển nhanh và bền vững

Chính trị

(GLO)- Ngày 21-8, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Cát Tiến lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung đặt ra yêu cầu địa phương tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên trung, đưa xã phát triển nhanh và bền vững.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã HRa ra mắt đại hội. Ảnh Xuân Định

Xã Hra phấn đấu nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 63,89%

Chính trị

(GLO)- Ngày 21-8, Đảng bộ xã Hra (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 110 đại biểu chính thức. Một trong những chỉ tiêu quan trọng xã đặt ra trong nhiệm kỳ mới là nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 63,89%.

Đảng bộ xã Ia Ko cần cụ thể hóa nghị quyết bằng các chương trình hành động theo phương châm “6 rõ”

Đảng bộ xã Ia Ko cần cụ thể hóa nghị quyết bằng các chương trình hành động theo phương châm “6 rõ”

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Đó là một trong những chỉ đạo quan trọng của đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ia Ko lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra sáng 21-8.

null