Xã Bình Khê tiên phong đánh giá hiệu quả công việc bằng KPI

(GLO)- UBND xã Bình Khê mạnh dạn áp dụng đánh giá hiệu quả công việc bằng chỉ số KPI. Cách làm mới này hướng tới xây dựng đội ngũ công chức đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu phát triển, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ và mức độ hài lòng của người dân.

Quyết định mới - cách làm mới

Điểm khác biệt trong cách làm của xã Bình Khê là việc giao cho cơ quan, đơn vị và một số vị trí việc làm gắn với đo lường số lượng, chất lượng và tiến độ sản phẩm (Key Perfomance Indicator - KPI) cho công chức được tổ chức thành quy trình rõ ràng, cụ thể.

Sau 15 ngày, Chủ tịch UBND xã Bình Khê tổ chức họp đánh giá kết quả KPI đã giao, đồng thời tiếp tục phân giao KPI cho các phòng, bộ phận trong 15 ngày kế tiếp. Lãnh đạo xã cùng bàn bạc, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Để việc đánh giá khách quan, sát thực, UBND xã đã thành lập Tổ công tác theo dõi KPI và tham mưu cải thiện các chỉ số cải cách hành chính (CCHC) do Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Trần Thị Ngọc Mai làm Tổ trưởng, chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ triển khai công việc, đôn đốc các bộ phận, công chức bảo đảm tiến độ, chất lượng; tổng hợp dữ liệu, phân tích, đánh giá mức độ hoàn thành chỉ tiêu KPI và cải thiện các chỉ số CCHC.

Ông Trần Tín Trọng - chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Bình Khê, chia sẻ: “Thí điểm giao KPI cho công chức là cách làm mới. Tôi được UBND xã giao nhiệm vụ tham mưu và thực hiện các công việc trên lĩnh vực giáo dục, văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông. Tôi xử lý hồ sơ, thủ tục liên quan lĩnh vực phụ trách. Việc đổi mới này giúp cán bộ dám làm, dám chịu trách nhiệm, gắn kết quả công việc với phẩm chất, đạo đức, hiệu quả và tinh thần nêu gương”.

Để đáp ứng KPI được giao, chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội Trần Tín Trọng (trái) liên tục xử lý nhiều công việc ở xã mới sáp nhập. Ảnh: Hải Yến

Ngoài ra, Tổ công tác còn tham mưu UBND xã các giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, khắc phục những hạn chế trong thực thi công vụ, đề xuất biện pháp tháo gỡ khó khăn và kiến nghị khen thưởng tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tổ cũng thực hiện kiểm tra, giám sát việc chấp hành nội quy, quy chế, phát hiện kịp thời hành vi chậm trễ, vi phạm đạo đức công vụ, văn hóa công sở. Việc phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận chuyên môn giúp thu thập đầy đủ thông tin, dữ liệu phục vụ cho công tác theo dõi, đánh giá.

Hiệu quả bước đầu

Ông Nguyễn Công Đệ, Chủ tịch UBND xã Bình Khê (giữa), chỉ đạo kiểm tra KPI

﻿của các phòng, ban. Ảnh: Hải Yến

Sau hơn 1 tháng triển khai, mô hình này bước đầu mang lại tín hiệu tích cực. Năng lực thực thi công vụ của công chức được nâng cao, kỷ luật, kỷ cương hành chính được siết chặt; đồng thời hình thành dần tư duy quản trị hiện đại trong toàn bộ hệ thống chính trị cơ sở. Kết quả thí điểm cho thấy việc giao KPI là chủ trương đúng đắn, phù hợp với yêu cầu đổi mới công tác quản lý, điều hành và đánh giá cán bộ hiện nay.

Ông Nguyễn Công Đệ, Chủ tịch UBND xã Bình Khê, nhận định: “Thời gian tới, xã sẽ tổ chức sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm để tiếp tục triển khai áp dụng chỉ số KPI tại các cơ quan, tổ chức hành chính ở địa phương theo quy định và hướng dẫn của cấp trên, với phương châm “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền; gắn với nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đột phá trong từng lĩnh vực”.

Việc áp dụng KPI không chỉ là công cụ quản lý công việc mà còn là “thước đo” minh bạch, công bằng trong đánh giá năng lực cán bộ, công chức. Từ kết quả này, lãnh đạo xã có căn cứ khoa học để khen thưởng, kỷ luật hoặc điều chỉnh phân công công việc, khắc phục tình trạng làm việc hình thức, qua loa, chiếu lệ.

Ông Nguyễn Công Đệ khẳng định: “Chúng tôi kiên quyết khắc phục tình trạng hình thức, quan liêu; kịp thời nhân rộng những cách làm hay, mô hình hiệu quả, từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”.

Từ thực tiễn ở Bình Khê, có thể thấy rằng áp dụng KPI trong quản lý, điều hành ở cấp xã không chỉ góp phần nâng cao chất lượng công vụ mà còn tạo môi trường làm việc công bằng, khuyến khích tinh thần trách nhiệm và sáng tạo. Đây là bước đi phù hợp với xu hướng cải cách hành chính hiện nay, mở ra hướng mới trong việc đánh giá và sử dụng cán bộ ở cơ sở.

