Đẩy mạnh ngoại giao văn hóa gắn với quảng bá hình ảnh tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 30-12, Sở Ngoại vụ tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết công tác đối ngoại năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đẩy mạnh ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại gắn với quảng bá hình ảnh tỉnh Gia Lai là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Bám sát chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Ngoại giao về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, năm 2025, Sở Ngoại vụ tỉnh Gia Lai đã chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu, xác định hội nhập quốc tế và ngoại giao kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, là động lực quan trọng để huy động nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phan Tuấn

Cụ thể, Sở Ngoại vụ đã tham mưu UBND tỉnh cho phép 177 đoàn với 390 lượt người đi nước ngoài với mục đích công vụ và cá nhân tại 25 quốc gia, vùng lãnh thổ. Đồng thời, Sở cũng tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức đón tiếp và cho phép các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đón tiếp, làm việc với 274 đoàn khách ngoại giao, khách quốc tế với hơn 6.817 lượt người đến thăm, làm việc, xúc tiến đầu tư và ký kết hợp tác.

Bên cạnh đó, công tác thu hút đầu tư và hội nhập kinh tế cũng được đẩy mạnh qua chuỗi sự kiện đặc sắc như: kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng tỉnh Gia Lai (17/31975-17/3/2025), Hội chợ Quốc tế Q-FAIR 2025, Diễn đàn Khởi nghiệp Sáng tạo Quốc gia lần thứ 6; cùng các hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại quy mô lớn (đặc biệt là đối tác Thái Lan) và Lễ hội du lịch hè 2025, góp phần khẳng định vị thế của tỉnh trong khu vực.

Năm 2026, Sở Ngoại vụ tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại gắn với quảng bá hình ảnh tỉnh Gia Lai, triển khai đồng bộ Chiến lược ngoại giao văn hóa giai đoạn 2026-2030; tăng cường phối hợp với Bộ Ngoại giao trong các hoạt động thông tin, báo chí và họp báo quốc tế, nhất là trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2026.

Sở Ngoại vụ ký kết quy chế phối hợp với 7 xã biên giới đất liền. Ảnh: Phan Tuấn

Chiều cùng ngày, Sở Ngoại vụ đã ký kết quy chế phối hợp với 7 xã biên giới đất liền. Nội dung quy chế nhằm tăng cường phối hợp đồng bộ, thống nhất giữa Sở Ngoại vụ và UBND các xã biên giới đất liền trong việc quản lý nhà nước về công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế, công tác lãnh sự và quản lý biên giới, lãnh thổ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới.