Đẩy mạnh ngoại giao văn hóa gắn với quảng bá hình ảnh tỉnh Gia Lai

LỆ XUÂN
(GLO)- Chiều 30-12, Sở Ngoại vụ tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết công tác đối ngoại năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đẩy mạnh ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại gắn với quảng bá hình ảnh tỉnh Gia Lai là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Bám sát chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Ngoại giao về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, năm 2025, Sở Ngoại vụ tỉnh Gia Lai đã chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu, xác định hội nhập quốc tế và ngoại giao kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, là động lực quan trọng để huy động nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

quang-canh-hoi-nghi.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phan Tuấn

Cụ thể, Sở Ngoại vụ đã tham mưu UBND tỉnh cho phép 177 đoàn với 390 lượt người đi nước ngoài với mục đích công vụ và cá nhân tại 25 quốc gia, vùng lãnh thổ. Đồng thời, Sở cũng tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức đón tiếp và cho phép các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đón tiếp, làm việc với 274 đoàn khách ngoại giao, khách quốc tế với hơn 6.817 lượt người đến thăm, làm việc, xúc tiến đầu tư và ký kết hợp tác.

Bên cạnh đó, công tác thu hút đầu tư và hội nhập kinh tế cũng được đẩy mạnh qua chuỗi sự kiện đặc sắc như: kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng tỉnh Gia Lai (17/31975-17/3/2025), Hội chợ Quốc tế Q-FAIR 2025, Diễn đàn Khởi nghiệp Sáng tạo Quốc gia lần thứ 6; cùng các hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại quy mô lớn (đặc biệt là đối tác Thái Lan) và Lễ hội du lịch hè 2025, góp phần khẳng định vị thế của tỉnh trong khu vực.

Năm 2026, Sở Ngoại vụ tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại gắn với quảng bá hình ảnh tỉnh Gia Lai, triển khai đồng bộ Chiến lược ngoại giao văn hóa giai đoạn 2026-2030; tăng cường phối hợp với Bộ Ngoại giao trong các hoạt động thông tin, báo chí và họp báo quốc tế, nhất là trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2026.

so-ngoai-vu-tinh-gia-lai-ky-ket-quy-che-phoi-hop-voi-7-xa-bien-gioi-dat-lien-4584.jpg
Sở Ngoại vụ ký kết quy chế phối hợp với 7 xã biên giới đất liền. Ảnh: Phan Tuấn

Chiều cùng ngày, Sở Ngoại vụ đã ký kết quy chế phối hợp với 7 xã biên giới đất liền. Nội dung quy chế nhằm tăng cường phối hợp đồng bộ, thống nhất giữa Sở Ngoại vụ và UBND các xã biên giới đất liền trong việc quản lý nhà nước về công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế, công tác lãnh sự và quản lý biên giới, lãnh thổ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới.

Xây dựng mô hình điểm “Chi hội Tin lành Khu Sáu tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”

Xây dựng mô hình điểm “Chi hội Tin lành Khu Sáu tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”

Tin tức

(GLO)- Ngày 28-12, tại phường Quy Nhơn Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai xây dựng mô hình điểm “Chi hội Tin lành Khu Sáu tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”.

Đảng bộ phường Hội Phú hoàn thành 20/21 chỉ tiêu năm 2025

Đảng bộ phường Hội Phú hoàn thành 20/21 chỉ tiêu năm 2025

Chính trị

(GLO)- Chiều 26-12, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị lần thứ 6 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2026. Trong năm, Đảng bộ phường đã hoàn thành 20/21 chỉ tiêu đề ra.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường Hoài Nhơn Nam đối thoại trực tiếp với nhân dân về chủ đề vận hành chính quyền địa phương 2 cấp chiều 26-12.

Đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường Hoài Nhơn Nam với nhân dân

Tin tức

(GLO)- Chiều 26-12, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hoài Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường với nhân dân trên địa bàn. Hội nghị có chủ đề “Hoạt động của chính quyền địa phương khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp”.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn yêu cầu xã Chư Păh cần xây dựng kịch bản tăng trưởng và phát triển cụ thể cho năm 2026.

Chư Păh cần xây dựng kịch bản tăng trưởng, phát triển cụ thể

Tin tức

(GLO)- Sáng 24-12, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn đã dự và chỉ đạo Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Chư Păh lần thứ 3 (mở rộng). Hội nghị nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và đề ra phương hướng, chỉ tiêu năm 2026.

Gia Lai: Tổng kết 10 năm về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc, tôn giáo.

Gia Lai: Vận động đồng bào dân tộc, tôn giáo sâu sát, phù hợp với từng cộng đồng, địa bàn

Tin tức

(GLO)- Sáng 23-12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 01/KL-ĐCT, Kết luận số 02/KL-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ trong công tác dân tộc, tôn giáo.

Xã Hra có 11/15 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra năm 2025.

Xã Hra có 19/23 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra năm 2025

Tin tức

(GLO)- Sáng 23-12, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hra (tỉnh Gia Lai) khóa I đã tổ chức hội nghị lần thứ 3 (mở rộng) nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025; thảo luận về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026. Theo đó, trong năm, xã có 19/23 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra.

