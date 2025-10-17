Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Tập huấn nghiệp vụ công tác thông tin đối ngoại cho cán bộ xã, phường

NGỌC HẰNG
(GLO)- Sáng 16-10, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại cho cán bộ, công chức 135 xã, phường trên địa bàn tỉnh. 

Tại hội nghị, các học viên là cán bộ phụ trách cổng thông tin điện tử và công chức phụ trách truyền thanh cấp xã được báo cáo viên truyền đạt 2 chuyên đề gồm: các vấn đề quốc tế liên quan đến hoạt động thông tin đối ngoại khu vực biên giới và hoạt động thông tin đối ngoại của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại.

z7121349680258-75151f1821213739b88b0b604639cc07.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bá Bính

Ngoài ra, báo cáo viên còn hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ triển khai công tác thông tin đối ngoại trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Qua tập huấn, học viên sẽ vận dụng hiệu quả kiến thức được trang bị vào thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

