Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang thăm và làm việc tại Nhật Bản

(GLO)- Từ ngày 9 đến 12-12, đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang làm trưởng đoàn đã có chuyến làm việc tại Nhật Bản.

Tham gia đoàn có lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, Trường Đại học Quy Nhơn, Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới sáng tạo.

Đoàn cũng có sự đồng hành của PGS.TS. Nguyễn Lương Quang - chuyên gia về thiên văn và lượng tử, hiện công tác tại Cộng hòa Pháp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang (bìa phải) nghe GS. Mikio Kurita (Đại học Kyoto) giới thiệu về hệ thống Đài quan sát thiên văn Okayama.

Theo đó, đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại Đài thiên văn Okayama. Đây là cơ sở quan sát do Đại học Kyoto và Đài Thiên văn Quốc gia Nhật Bản (NAOJ) quản lý.

Được thành lập năm 2018, Đài thiên văn Okayama sở hữu kính viễn vọng phản xạ quang-hồng ngoại lớn nhất Nhật Bản, đường kính 3,8 m, mang tên “SEIMEI”.

Đài thiên văn đặt trên núi Chikurinji, ở độ cao 372 m, nằm giữa thành phố Asakuchi và thị trấn Yakage. Vị trí địa lý được che chắn bởi đảo Shikoku và dãy núi Chugoku giúp giảm ảnh hưởng hơi ẩm từ Thái Bình Dương và biển Nhật Bản, tạo nên điều kiện khí quyển ổn định, ít mây. Nhờ đó, Okayama được đánh giá là một trong những địa điểm quan sát thiên văn lý tưởng nhất tại Nhật Bản.

Tiếp đó, đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại Trường Đại học Osaka Metropolitan (OMU) thuộc phủ Osaka.

Đoàn công tác tham quan thiết bị phòng thí nghiệm quang lượng tử tại Đại học Osaka Metropolitan.

OMU đào tạo và nghiên cứu đa ngành, bao gồm các lĩnh vực khoa học tự nhiên như toán, vật lý, hóa học, sinh học, khoa học trái đất; các ngành công nghệ thông tin, công nghệ môi trường, hóa học ứng dụng, nông nghiệp, y dược; các ngành khoa học xã hội và kinh tế như luật và thương mại.

Đoàn cũng đã đến thăm và làm việc tại Đại học Osaka. Đây là một trong những đại học công lập lớn và uy tín hàng đầu tại Nhật Bản. Đại học Osaka hiện có hơn 23.000 sinh viên và hơn 3.200 giảng viên, trong đó có tỷ lệ đáng kể sinh viên quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (bìa phải) thăm một phòng thí nghiệm tại Đại học Osaka. Ảnh: T.L

Theo nhiều bảng xếp hạng uy tín, Đại học Osaka nằm trong top 5 đại học hàng đầu của Nhật Bản. Với quy mô lớn, bề dày lịch sử và môi trường nghiên cứu, giáo dục liên ngành, Đại học Osaka được xem là một trong những trung tâm khoa học mạnh của Nhật Bản, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên, công nghệ, y sinh và các ngành mũi nhọn khác.

Bên cạnh thế mạnh về kỹ thuật và vật lý ứng dụng, Đại học Osaka còn có nền tảng vững chắc trong các lĩnh vực liên quan đến thiên văn, vũ trụ, vật lý thiên văn và vật lý plasma, góp phần tạo nên uy tín học thuật của trường trong khu vực và trên thế giới.

Đoàn công tác của tỉnh Gia Lai còn đến thăm Đài quan sát thiên văn Kwasan. Đài được thành lập năm 1929, tọa lạc trên một đỉnh thuộc dãy Higashiyama, Kyoto. Đây từng là trạm quan sát chủ lực của Đại học Kyoto trước khi các đài quan sát khác được xây dựng.

Đài Kwasan hiện sở hữu nhiều thiết bị chuyên dụng gồm: kính thiên văn khúc xạ 45 cm, kính khúc xạ 18 cm chuyên quan sát dải H-alpha (Mặt Trời), kính Coelostat 70 cm phục vụ nghiên cứu quang phổ Mặt Trời, cùng hệ thống nhà kính và phòng phân tích dữ liệu.

Tại Đại học Kyoto, đoàn đã tham quan các phòng thí nghiệm nghiên cứu về bán dẫn, lượng tử và vật lý thiên văn. Được biết, Đại học Kyoto là 1 trong 2 đại học quốc gia hàng đầu Nhật Bản, cùng với Đại học Tokyo. Được thành lập năm 1897, Đại học Kyoto hiện có khoảng 22.000 sinh viên và gần 3.000 giảng viên.

Đại học Kyoto nổi bật trong nhiều lĩnh vực mũi nhọn như khoa học vũ trụ, toán học, y sinh, năng lượng, khoa học vật liệu, nghiên cứu lượng tử và công nghệ laser. Trường thường xuyên nằm trong nhóm top 2-3 đại học hàng đầu Nhật Bản và top 30-50 thế giới tùy theo bảng xếp hạng.

Đặc biệt, Đại học Kyoto đã ghi nhận 11 nhà khoa học đoạt Giải Nobel trong các lĩnh vực vật lý, hóa học và sinh lý học-y khoa, khẳng định vị thế là trung tâm nghiên cứu hàng đầu khu vực và thế giới.

Đoàn công tác đến tìm hiểu tại Đài thiên văn Kwasan, Đại học Kyoto.

Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã giới thiệu khái quát về tiềm năng và thế mạnh của tỉnh Gia Lai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề xuất một số định hướng hợp tác trong thời gian tới gồm: trao đổi học thuật, trao đổi sinh viên, hợp tác nghiên cứu khoa học và tổ chức các hội thảo quốc tế trong các lĩnh vực công nghệ lượng tử, bán dẫn, thiên văn học, khoa học vũ trụ…

Tỉnh Gia Lai đang đặt mục tiêu hình thành trung tâm đầu mối của khu vực miền Trung, trở thành hạt nhân về khoa học và công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và công nghệ vũ trụ, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, ứng phó thiên tai và biến đổi khí hậu.

Đây cũng là định hướng nhằm nâng cao năng lực khoa học công nghệ của địa phương, tạo nền tảng cho phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Tỉnh kỳ vọng nhận được sự tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm của các chuyên gia quốc tế trong việc phát triển nhanh và bền vững các lĩnh vực trên, đặc biệt là mô hình hợp tác “3 nhà” (nhà nước - nhà trường - nhà doanh nghiệp).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang bày tỏ mong muốn duy trì trao đổi thường xuyên với các đơn vị đã đến thăm và làm việc, nhằm sớm cụ thể hóa các nội dung hợp tác. Đồng chí cũng trân trọng mời lãnh đạo các đơn vị sang thăm và làm việc tại tỉnh Gia Lai trong thời gian sớm nhất.