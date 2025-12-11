Gần 100 nhà khoa học thế giới dự hội thảo về chẩn đoán phân tử trong vi sinh vật và bệnh

(GLO)- Gần 100 nhà khoa học, nhà nghiên cứu trẻ, nghiên cứu sinh và sinh viên đến từ 14 quốc gia trên thế giới tham dự Hội thảo Quốc tế về Chẩn đoán phân tử trong vi sinh vật và bệnh (MDMD) năm 2025. Hội thảo được tổ chức thường kỳ từ năm 2022, do Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam và ICISE tổ chức.

Sáng 11-12, Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam và Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội thảo MDMD năm 2025.

Năm nay, hội thảo diễn ra trong 3 ngày (11 đến 13-12), với sự tham dự của nhiều nhà khoa học uy tín trên thế giới, như các giáo sư: Kiril Alexandrov, Đại học Công nghệ Queensland (QUT, Úc); Benjamin Pinsky, Trường Y khoa, Đại học Stanford (Hoa Kỳ); Souvik Maiti, Viện Genomics và Sinh học Tích hợp (IGIB, Ấn Độ); PGS. TS Clement Tsui, Trung tâm Quốc gia về Bệnh Truyền nhiễm (Singapore) và Đại học British Columbia (Canada)…

MDMD năm 2025 hướng đến tạo lập nền tảng đa ngành để các đại biểu trình bày kết quả nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm, thảo luận về các xu hướng mới và những thách thức thực tiễn trong lĩnh vực chẩn đoán phân tử. Trong bối cảnh lĩnh vực này đang phát triển nhanh chóng và có tác động mạnh mẽ đến y học, nông nghiệp, công nghệ gen và kiểm soát dịch bệnh, hội thảo mang ý nghĩa quan trọng đối với cộng đồng khoa học trong nước và quốc tế.

Theo TS Trần Thanh Sơn-Phó Giám đốc ICISE, MDMD năm 2025 là hội thảo quốc tế cuối cùng trong năm, khép lại chuỗi sự kiện khoa học thuộc Chương trình “Gặp gỡ Việt Nam” lần thứ 21-2025 tại tỉnh Gia Lai.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: ICISE

Tại hội thảo, nhiều báo cáo quan trọng với giá trị ứng dụng cao được trình bày, bao phủ đa dạng lĩnh vực chẩn đoán phân tử. Các nghiên cứu tập trung vào các nội dung: cải tiến chẩn đoán lâm sàng qua cảm biến protein; dấu ấn chuyển hóa của vật chủ trong bệnh truyền nhiễm; cơ chế nhạy cảm với bệnh lao; nền tảng CRISPR FELUDA phát hiện tác nhân gây bệnh nhanh và chính xác; bộ công cụ CRISPR nghiên cứu tương tác virus-vật chủ… Những nghiên cứu này thể hiện rõ tính đa dạng và ứng dụng rộng rãi của chẩn đoán phân tử, từ y học, vi sinh đến quản lý bệnh cây trồng.

Bên cạnh đó, hội thảo còn giới thiệu nhiều ứng dụng chẩn đoán trong vi sinh và bệnh học, cung cấp cho người tham dự góc nhìn sâu sắc về một lĩnh vực đang mở rộng nhanh chóng và có khả năng định hình tương lai của y học chính xác.

Phát biểu tại hội thảo, bà Võ Cao Mộng Hoài-Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: Trong bối cảnh chẩn đoán phân tử đang phát triển mạnh và có ảnh hưởng sâu rộng đến y học, nông nghiệp, công nghệ gen cũng như công tác kiểm soát dịch bệnh, hội thảo MDMD lần này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là diễn đàn khoa học đa ngành, nơi các nhà nghiên cứu chia sẻ kết quả, thảo luận xu hướng mới, nhận diện thách thức và đề xuất các giải pháp sáng tạo, góp phần thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực chẩn đoán phân tử trên phạm vi toàn cầu.

Bà Võ Cao Mộng Hoài, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai phát biểu tại hội thảo. Ảnh: ICISE

Sự tham dự của các giáo sư, nhà khoa học đến từ những trường đại học và viện nghiên cứu hàng đầu thế giới không chỉ khẳng định uy tín học thuật của hội thảo mà còn ghi nhận vai trò ngày càng nổi bật của Việt Nam trong việc kết nối và hội nhập cộng đồng khoa học quốc tế.