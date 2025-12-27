Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ năm 2026

(GLO)- Sáng 26-12, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm tiếp theo.

Năm 2025, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, nhất là trong quá trình sắp xếp, hợp nhất tổ chức sau sáp nhập tỉnh, để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được giao; qua đó tiếp tục khẳng định vai trò của đội ngũ trí thức trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ 2026. Ảnh: Bảo Long.

Ngay từ đầu năm, Liên hiệp Hội và các hội thành viên đã tích cực quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh, trọng tâm là Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đồng thời hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số”. Công tác chính trị, tư tưởng và tuyên truyền được triển khai đồng bộ, hiệu quả; cán bộ, hội viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn theo yêu cầu.

Thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Định và Gia Lai (cũ) đã hoàn thành hợp nhất, chính thức hoạt động từ ngày 1-8 với tên gọi Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai; tổ chức bộ máy từng bước ổn định, hoạt động nền nếp, đúng quy định.

Trong năm, Liên hiệp Hội tiếp tục khẳng định vai trò là tổ chức nòng cốt trong công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Hơn 60 nhiệm vụ tư vấn, góp ý, phản biện các đề án, dự án, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã được triển khai, nhiều ý kiến khoa học có giá trị được các cấp tiếp thu. Công tác tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật được tổ chức rộng khắp với hàng chục lớp, góp phần nâng cao năng lực sản xuất cho cơ sở. Hoạt động nghiên cứu khoa học, triển khai dự án ứng dụng tiếp tục được đẩy mạnh, trong đó nổi bật là việc khởi động dự án phát triển cây dược liệu sa nhân dưới tán rừng tại xã Bình Phú.

Năm 2026, Liên hiệp Hội xác định tập trung chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031; tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy; đẩy mạnh tư vấn, phản biện, tập huấn chuyển giao kỹ thuật; tổ chức các cuộc thi sáng tạo khoa học - kỹ thuật; tăng cường thông tin tuyên truyền, góp phần phát huy vai trò đội ngũ trí thức trong sự nghiệp phát triển bền vững của tỉnh Gia Lai.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trao tiền hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Ảnh: Bảo Long.

Dịp này, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã trao 130 triệu đồng ủng hộ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ trên địa bàn tỉnh.