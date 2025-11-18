Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Đoàn Chủ tịch chủ trì Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”. Ảnh: P.D

Theo Ban Chỉ đạo hội thảo, các tham luận gửi về và trình bày tại hội thảo đã tập trung phân tích những nội dung lớn, khẳng định tầm nhìn chiến lược và quyết sách đúng đắn của Đảng khi chỉ đạo mở Chiến dịch Plei Me trong bối cảnh Mỹ ồ ạt triển khai chiến lược “Chiến tranh cục bộ”. Thắng lợi của Chiến dịch đã mở ra cục diện mới, củng cố niềm tin chiến lược, tạo tiền đề cho những thắng lợi tiếp theo trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Hội thảo làm rõ vai trò mở đầu của Chiến thắng Plei Me đối với các chiến dịch lớn trên chiến trường Tây Nguyên, từ đó tạo nền tảng để Bộ Chính trị quyết định chọn Tây Nguyên làm hướng mở màn cuộc Tổng tiến công chiến lược năm 1975.

Hội thảo một lần nữa khẳng định, Chiến thắng Plei Me là mốc son quan trọng trong lịch sử chống Mỹ cứu nước; các giá trị, bài học và nghệ thuật quân sự rút ra từ chiến dịch vẫn mang ý nghĩa thời sự, cần tiếp tục nghiên cứu, vận dụng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: P.D

Phát biểu bế mạc hội thảo, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn-Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh: Những ý kiến và tham luận đã cung cấp nhiều tư liệu quý về Chiến dịch Plei Me. Đây là tài liệu nghiên cứu, tuyên truyền, học tập và giáo dục có giá trị về lịch sử chiến tranh.

Vì vậy, đề nghị các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường trong quân đội cần tích cực phát huy kết quả nghiên cứu vào thực tiễn huấn luyện, học tập và xây dựng của cơ quan, đơn vị mình.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội, tỉnh Gia Lai chụp hình lưu niệm cùng các nhân chứng lịch sử, đại biểu dự hội thảo. Ảnh: P.D

Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cũng đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, Quân đội và địa phương tiếp tục tuyên truyền, góp phần giáo dục lịch sử cho cán bộ, chiến sĩ, các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hiểu rõ, hiểu đúng giá trị lịch sử của chiến thắng Plei Me trong tiến trình cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Đồng thời, khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng tiến công trong thực hiện mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Nhân dân và Quân đội giao phó.