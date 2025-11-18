Khai mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Sáng 18-11, tại phường Pleiku, Bộ Quốc phòng phối hợp với Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” nhân kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me (26/11/1965-26/11/2025).

Chủ trì Hội thảo có các đồng chí: Thượng tướng, TS Lê Huy Vịnh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo Hội thảo; Thái Đại Ngọc-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, Trưởng ban Chỉ đạo Hội thảo; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn-Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; Thượng tướng Trương Thiên Tô-Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Trung tướng Đào Tuấn Anh-Tư lệnh Quân đoàn 34; Thiếu tướng Lương Đình Chung-Chính ủy Quân khu 5; Trung tướng Vũ Cương Quyết-Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam.

Đoàn chủ tịch chủ trì hội thảo. Ảnh: P.D

Dự Hội thảo có Đại tướng Phạm Văn Trà-nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân; thủ trưởng, nguyên thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; lãnh đạo các cơ quan Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; các đồng chí lão thành cách mạng, Anh hùng LLVT nhân dân, sĩ quan, nhân chứng lịch sử và các nhà khoa học.

Về phía tỉnh Gia Lai có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, đại diện các ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Thượng tướng, TS Lê Huy Vịnh phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: P.D



Phát biểu khai mạc, Thượng tướng, TS Lê Huy Vịnh nhấn mạnh: Mùa khô 1965, trên chiến trường Tây Nguyên diễn ra chiến dịch tiến công đầu tiên giữa chủ lực QĐND Việt Nam với quân viễn chinh Mỹ, nhằm tìm ra cách đánh quân viễn chinh Mỹ, thực hiện thành công mục tiêu đánh bại đế quốc Mỹ xâm lược, giành lại độc lập, thống nhất non sông.

Với tinh thần tích cực, chủ động, quyết tâm giành thắng lợi, LLVT cách mạng cùng nhân dân trên địa bàn đã làm nên Chiến thắng Plei Me lịch sử, viết nên trang sử hào hùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; tiêu biểu cho ý chí quyết chiến, quyết thắng, tinh thần cách mạng tiến công của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Lao động Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lực lượng tham gia chiến dịch gồm 3 trung đoàn bộ binh (320, 33 và 66), cùng tiểu đoàn đặc công, tiểu đoàn pháo binh, tiểu đoàn súng máy phòng không 12,7 mm và LLVT địa phương.

Sau hơn 1 tháng chiến đấu (19/10/1965-26/11/1965), Chiến dịch Plei Me đã giành được thắng lợi vang dội, loại khỏi vòng chiến đấu gần 3.000 quân địch, trong đó có 1.700 quân Mỹ, tiêu diệt 1 chiến đoàn bộ binh cơ giới hỗn hợp quân đội ngụy Sài Gòn, diệt và đánh thiệt hại 2 tiểu đoàn quân Mỹ, phá hủy 89 xe quân sự, bắn rơi 59 máy bay; ghi dấu thắng lợi đầu tiên trong cuộc đối đầu với quân Mỹ trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc phát biểu chào mừng hội thảo. Ảnh: P.D

Phát biểu chào mừng hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã khái quát những thành tựu nổi bật mà tỉnh Gia Lai đạt được trong những năm qua và khẳng định đó là kết tinh của trí tuệ, tâm huyết, công sức của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Đồng chí nhấn mạnh, trong những thành quả ấy có sự đóng góp rất quan trọng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh đã tham gia và làm nên Chiến thắng Plei Me trên chiến trường Tây Nguyên giữa Thu-Đông năm 1965.

Chiến thắng Plei Me mãi là một dấu son trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc, của Đảng và cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Gia Lai. Tinh thần Chiến thắng Plei Me luôn in đậm trong mỗi con người Gia Lai, trở thành niềm tự hào, nguồn cảm hứng, động lực mạnh mẽ của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, thông qua hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học, các nhân chứng lịch sử sẽ có những nhận định, đánh giá toàn diện, sâu sắc, chính xác hơn về vai trò, vị trí, ý nghĩa, tầm vóc to lớn cũng như đúc kết được những bài học kinh nghiệm quý báu của Chiến thắng Plei Me đối với tiến trình cách mạng nước nhà nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng.

Phát huy tinh thần Chiến thắng Plei Me và truyền thống kiên cường chống giặc ngoại xâm, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai luôn tin tưởng, đoàn kết, quyết tâm, phấn đấu xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng giàu đẹp, phát triển, nâng cao mọi mặt đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền của Tổ quốc, vững tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: P.D

Với tinh thần đó, tỉnh Gia Lai mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ về mọi mặt của Đảng, Nhà nước, các LLVT và các ban, bộ, ngành Trung ương; sự kết nối, hợp tác rộng rãi của các tỉnh, thành phố; sự quan tâm đầu tư vào Gia Lai của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước; sự chung tay, ủng hộ của đồng bào Việt Nam và kiều bào ta ở ngoài nước.

Với quan điểm và phương pháp luận khách quan, khoa học, hội thảo tập trung phân tích bối cảnh lịch sử; làm rõ âm mưu, thủ đoạn tác chiến của Mỹ và ngụy quyền Sài Gòn nhằm làm rõ hơn giá trị của Chiến thắng Plei Me.

Các tham luận cũng đi sâu làm rõ quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức và thực hành chiến dịch; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa bộ đội chủ lực với LLVT địa phương và nhân dân trên địa bàn tác chiến; tinh thần chiến đấu anh dũng, mưu trí của các lực lượng tham gia chiến dịch; khẳng định tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và thời đại của chiến thắng; đúc rút những bài học kinh nghiệm vận dụng vào thực tiễn xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Gia Lai hiện nay…

Các tiết mục văn nghệ chào mừng hội thảo. Ảnh: P.D

Hội thảo là hoạt động thiết thực Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me (1965-2025); chào mừng 81 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; chào mừng thành công đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Kết quả hội thảo góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, hun đúc tinh thần cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là thế hệ trẻ hôm nay.