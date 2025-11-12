Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Liên khu dân cư An Xuân-An Thạch đoàn kết, xây dựng quê hương giàu đẹp

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

(GLO)-Sáng 12-11, đồng chí Thái Đại Ngọc-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã về dự và chung vui với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở xã Cửu An.

Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Siu Trung.

Ngày hội được bà con nhân dân liên khu dân cư thôn An Xuân 1, An Xuân 2, An Xuân 3 và thôn An Thạch (An Xuân-An Thạch) (xã Cửu An) tổ chức nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2025).

bi-thu-tinh-uy-thai-dai-ngoc-phat-bieu-tai-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc liên khu dân cư An Xuân-An Thạch. Ảnh: Đức Hải

Tại Ngày hội, bà con Liên khu dân cư An Xuân-An Thạch đã cùng nhau ôn lại truyền thống 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Liên khu dân cư An Xuân-An Thạch có tổng diện tích tự nhiên hơn 2.557 ha, với 954 hộ, 3.973 nhân khẩu. Thời gian qua, bà con nhân dân ở liên khu dân cư luôn đoàn kết, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua ở địa phương.

Trong đó, đẩy mạnh thi đua phát triển kinh tế và triển khai thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao; phong trào xây dựng “Khu dân cư văn hóa”, “Gia đình văn hóa”, “Xây dựng khu dân cư 3 không”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”…

Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của liên khu dân cư An Xuân-An Thạch chỉ còn 2,51%; thu nhập bình quân đầu người hằng năm đạt 50-55 triệu đồng; 4/4 thôn giữ vững danh hiệu Thôn văn hóa, trên 89% hộ đạt Gia đình văn hóa.

bi-thu-tinh-uy-thai-dai-ngoc-thu-hai-tu-phai-qua-tang-qua-cho-lien-khu-dan-cu-an-xuan-an-thach.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (thứ hai từ phải qua) tặng quà cho liên khu dân cư An Xuân-An Thạch. Ảnh: Đức Hải

Đến dự và chung vui với bà con Liên khu dân cư, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc bày tỏ vui mừng, phấn khởi khi biết rằng thời gian qua, bà con liên khu dân cư An Xuân-An Thạch luôn đoàn kết, nỗ lực, phát huy các tiềm năng, lợi thế tích cực thi đua và đạt được nhiều thành tích nổi bật trên các lĩnh vực.

bi-thu-tinh-uy-thai-dai-ngoc-tang-qua-cho-cac-ho-ngheo-ho-can-ngheo-o-lien-khu-dan-cu-an-xuan-an-thach.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc tặng quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo ở liên khu dân cư An Xuân-An Thạch. Ảnh: Đức Hải

Bí thư Tỉnh ủy cho biết: Tỉnh Gia Lai vừa trải qua cơn bão lịch sử để lại hậu quả nặng nề với tổng thiệt hại trên 5.000 tỷ đồng. Song, với tinh thần đoàn kết, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong tỉnh đã tập trung nỗ lực khắc phục hậu quả do bão số 13 gây ra, phục hồi phát triển kinh tế-xã hội, đưa cuộc sống của người dân trở lại cuộc sống thường ngày.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của liên khu dân cư An Xuân-An Thạch được tổ chức trong dịp kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam càng trở nên ấm áp; là dịp để củng cố niềm tin vào Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang và vào chính sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết.

“Đoàn kết là truyền thống quý báu, là sức mạnh vô địch của dân tộc ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết-Thành công, thành công, đại thành công”.

Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, tinh thần cần cù, sáng tạo và ý chí vươn lên của cán bộ, đảng viên và nhân dân liên khu dân cư An Xuân-An Thạch sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tích to lớn hơn nữa trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, củng cố quốc phòng-an ninh, góp phần xây dựng quê hương Cửu An cũng như quê hương Gia Lai ngày càng giàu đẹp”-Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ.

pho-chu-tich-ubnd-tinh-nguyen-thi-thanh-lich-ben-trai-trao-bang-tuong-trung-tri-gia-120-trieu-dong-cua-tinh-uy-hdnd-ubnd-uy-ban-mttq-viet-nam-tinh-cung-10-trieu-dong-cua-ubnd-tinh-cho-xa-cuu-an.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch trao bảng tượng trưng 120 triệu đồng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng 10 triệu đồng của UBND tỉnh hỗ trợ xã Cửu An xây nhà Đại đoàn kết. Ảnh: Đức Hải

Tại Ngày hội, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đã tặng quà cho hệ thống chính trị và tặng 94 phần quà cho các hộ nghèo, cận nghèo ở liên khu dân cư An Xuân-An Thạch.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã trao bảng tượng trưng trị giá 120 triệu đồng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng 10 triệu đồng của UBND tỉnh hỗ trợ xã Cửu An xây dựng 2 ngôi nhà đại đoàn kết.

