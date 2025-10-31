Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra chương trình MTQG tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72

(GLO)- Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Đại tá Nguyễn Văn Hiệp-Phó Trưởng phòng Kinh tế sự nghiệp, Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng) làm Trưởng đoàn vừa đến kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) năm 2024-2025 tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72 (Binh đoàn 15).

Tham dự buổi làm việc có Đại tá Nguyễn Hồng Lam-Phó Tư lệnh Binh đoàn 15, Ban Chỉ huy Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72, cấp ủy chính quyền địa phương và đại diện các hộ dân thụ hưởng chương trình MTQG năm 2024-2025 trên địa bàn các xã biên giới của tỉnh Gia Lai.

Đại tá Nguyễn Văn Hiệp-Phó Trưởng phòng Kinh tế sự nghiệp, Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng) phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Quý

Giai đoạn 2024-2025, toàn Binh đoàn đã xây dựng 20 mô hình chăn nuôi, trồng trọt với tổng kinh phí hơn 15,9 tỷ đồng; hỗ trợ 618 hộ dân tại 26 xã vùng biên giới của 3 tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi, Quảng Trị.

Cùng với đó, các đơn vị đã nhận nuôi và hỗ trợ 180 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà, phương tiện học tập, tiền ăn với tổng kinh phí trên 1,7 tỷ đồng, giúp các em yên tâm học tập, rèn luyện.

Binh đoàn cũng tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hơn 10.000 lượt người dân; biên soạn và phát hành hơn 10.000 tài liệu tuyên truyền; đồng thời, mở 20 lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc, tiếng dân tộc thiểu số cho hơn 2.200 cán bộ, nhân viên, góp phần nâng cao hiểu biết văn hóa, phong tục tập quán, thắt chặt tình đoàn kết quân dân.

Đặc biệt, Trường Cao đẳng nghề số 21 (Binh đoàn 15) đã đầu tư hơn 36 tỷ đồng để mua sắm trang thiết bị, sửa chữa cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho con em đồng bào dân tộc thiểu số, gắn giáo dục nghề nghiệp với giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững.

Đoàn công tác đến kiểm tra trực tiếp tại các gia đình thụ hưởng dự án chăn nuôi bò giống sinh sản. Ảnh: Thanh Quý

Là một trong những đơn vị tiêu biểu của Binh đoàn 15, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72 đã triển khai hiệu quả các tiểu dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, phù hợp với điều kiện thực tế của vùng biên giới Tây Nguyên.

Đến nay, đơn vị đã thực hiện 2 mô hình chăn nuôi bò sinh sản, cấp 33 con bò giống cho 33 hộ dân thuộc 3 xã Ia Dom, Ia Nan và Ia Pnôn; hỗ trợ vật liệu làm chuồng trại, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, phòng bệnh, giúp bà con có sinh kế ổn định.

Đồng thời, Đoàn tiếp tục duy trì chương trình “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”, nhận nuôi và hỗ trợ 33 học sinh là con em người đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí trên 220 triệu đồng.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng và Binh đoàn 15 tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thanh Quý

Đơn vị cũng tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tôn vinh 18 người có uy tín tiêu biểu, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi biên giới.

Tại buổi kiểm tra, đại diện chính quyền xã Ia Pnôn đánh giá cao hiệu quả phối hợp của Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72 trong triển khai các dự án. Nhờ đó, nhiều hộ nghèo trong xã đã có sinh kế ổn định; nhiều công trình dân sinh được sửa chữa, nâng cấp; diện mạo nông thôn biên giới ngày càng khởi sắc.

Đánh giá cao kết quả thực hiện các chương trình MTQG tại Binh đoàn 15, Đại tá Nguyễn Văn Hiệp biểu dương tinh thần chủ động, sáng tạo của đơn vị trong triển khai các mô hình phù hợp với thực tế, gắn phát triển kinh tế với nhiệm vụ quốc phòng-an ninh.

Đại tá Nguyễn Văn Hiệp yêu cầu đơn vị tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng; đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương khắc phục khó khăn về cơ chế, chính sách, bảo đảm các nguồn lực đầu tư được sử dụng hiệu quả, đúng mục tiêu.

Dịp này, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã đến thăm và tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.