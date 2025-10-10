Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72 trao bò giống sinh sản cho người dân vùng biên giới

(GLO)- Sáng 8-10, tại xã Ia Nan (tỉnh Gia Lai), Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72 (Binh đoàn 15) đã tổ chức trao bò giống tặng người dân các xã biên giới Ia Pnôn, Ia Nan và Ia Dom.

Chương trình có sự tham dự của Đại tá Trần Ngọc Hải-Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Binh đoàn 15; đại diện lãnh đạo Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72 và các xã Ia Nan, Ia Pnôn, Ia Dom.

z7093407387410-c72a25e3ea7223cfcd257c32c165d8ff.jpg
Đại diện lãnh đạo Binh đoàn 15, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72 và chính quyền địa phương trao bò giống tới người dân. Ảnh: Thanh Quý

Thực hiện Dự án 3, Tiểu dự án 3 “Phát triển kinh tế-xã hội mô hình bộ đội gắn với dân bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”, giai đoạn 2022-2024, mô hình chăn nuôi bò sinh sản do Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72 triển khai đã hỗ trợ 74 hộ với tổng kinh phí hơn 1,46 tỷ đồng; trong đó nguồn ngân sách Nhà nước hơn 1,35 tỷ đồng.

Năm 2025, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72 tiếp tục trao 68 con bò giống (trị giá hơn 16 triệu đồng/con) cho 68 hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã Ia Pnôn, Ia Dom và Ia Nan.

Các hộ được hỗ trợ bò giống còn được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh, nhân giống bò và cam kết thực hiện đúng quy trình chăn nuôi để đàn bò phát triển tốt.

Mô hình hỗ trợ bò giống sinh sản được Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72 và các đơn vị thuộc Binh đoàn 15 triển khai hiệu quả, giúp nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng biên giới vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống; qua đó góp phần phát triển kinh tế-xã hội và giữ vững an ninh-quốc phòng trên địa bàn.

null