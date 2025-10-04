Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 74 và 715 tổ chức Tết Trung thu cho hơn 6.000 thiếu nhi

Tại Đoàn KT-QP 715, chương trình “Vui hội Trăng rằm” được tổ chức tại 29 điểm trên địa bàn 2 xã Ia O và Ia Krái, thu hút hơn 2.000 cháu thiếu nhi là con em cán bộ, công nhân viên, người lao động trong đơn vị và người dân tại các làng kết nghĩa. Trong đó, 176 em thuộc gia đình đặc biệt khó khăn, 32 em bị khuyết tật hoặc mắc bệnh tim bẩm sinh. Tổng kinh phí thực hiện chương trình gần 200 triệu đồng.
Trong khi đó, Ban Chỉ huy Đoàn KT-QP 74 tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 19 trẻ em khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo; đồng thời, tổ chức chương trình “Vui hội Trăng rằm” tại Trường Mầm non Hoa Hồng và Ban Chỉ đạo tiền phương.
Các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức chương trình vui chơi, tặng quà tại 26 điểm, với sự tham gia của trên 4.000 cháu thiếu nhi. Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 135 triệu đồng.
Thông qua chuỗi hoạt động ý nghĩa này, Đoàn KT-QP 74 và 715 đã thể hiện sự quan tâm đối với thế hệ măng non và đồng bào vùng biên giới, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân.