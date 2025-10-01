Báo Gia Lai điện tử

Tổ chức "Đêm hội Trăng rằm" cho thiếu nhi xã biên giới Ia Dom

(GLO)- Tối 30-9, tại Trường THCS Nguyễn Trãi (xã Ia Dom), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức chương trình Đêm hội Trăng rằm với chủ đề “Lồng đèn rạng rỡ nụ cười trẻ thơ”.

Dự chương trình có lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Tỉnh đoàn Gia Lai, đại diện các sở, ban, ngành; lãnh đạo xã Ia Dom cùng gần 700 thiếu nhi trên địa bàn.

Tỉnh đoàn Gia Lai tặng quà học sinh xã Ia Dom dịp Tết Trung thu năm 2025. Ảnh: T.D

Tại đêm hội, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương và Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã trao tặng 90 suất học bổng, 500 thùng sữa, 100 balo học sinh và một tủ sách thiếu nhi, tổng trị giá hơn 205 triệu đồng. Đặc biệt, 9 suất quà được trao cho các em học sinh là “Con nuôi Đồn Biên phòng” và chương trình “Nâng bước em đến trường”, nhằm tiếp thêm động lực để các em nỗ lực học tập, rèn luyện. Bên cạnh đó, 160 suất quà cũng được gửi tới thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Không khí đêm hội thêm rộn ràng với các tiết mục văn nghệ, múa lân, giao lưu cùng chú Cuội, chị Hằng và màn phá cỗ Trung thu ấm áp, để lại nhiều niềm vui, tiếng cười cho các em nhỏ vùng biên giới.

Trước đó, trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác Tỉnh đoàn đã đến thăm, tặng quà cho một học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Trường THCS Nguyễn Trãi. Món quà tuy giản dị nhưng chứa đựng tình cảm sẻ chia, động viên em tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.

