Sở Y tế tỉnh Gia Lai tặng 100 suất quà Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

(GLO)- Sáng 29-9, bà Ksor Hiền-Phó Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tặng quà Trung thu tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Pleiku và Làng trẻ em SOS Pleiku.

Tại chương trình, Phó Giám đốc Sở Y tế Ksor Hiền đã trao tặng 100 suất quà (trị giá 300.000 đồng/suất) cho các em có hoàn cảnh đặc biệt tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Pleiku và Làng trẻ em SOS Pleiku. Nguồn kinh phí được trích từ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh.

Bà Ksor Hiền-Phó Giám đốc Sở Y tế (thứ hai từ trái sang) tặng quà cho các em có hoàn cảnh đặc biệt tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Pleiku. Ảnh: Huy Toàn

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Gia Lai tặng quà cho các em có hoàn cảnh đặc biệt tại Làng trẻ em SOS Pleiku. Ảnh: Huy Toàn

Chương trình không chỉ mang đến niềm vui nhân dịp Tết Trung thu cho các em nhỏ, mà còn khuyến khích sự chung tay của toàn xã hội trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.