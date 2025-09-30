Sở Y tế tỉnh Gia Lai tặng 100 suất quà Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

(GLO)- Sáng 29-9, bà Ksor Hiền-Phó Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tặng quà Trung thu tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Pleiku và Làng trẻ em SOS Pleiku.
Tại chương trình, Phó Giám đốc Sở Y tế Ksor Hiền đã trao tặng 100 suất quà (trị giá 300.000 đồng/suất) cho các em có hoàn cảnh đặc biệt tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Pleiku và Làng trẻ em SOS Pleiku. Nguồn kinh phí được trích từ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh.
Chương trình không chỉ mang đến niềm vui nhân dịp Tết Trung thu cho các em nhỏ, mà còn khuyến khích sự chung tay của toàn xã hội trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.
(GLO)- Chiều 28-9, tại Trường Tiểu học Cù Chính Lan (xã Ia Chía), Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hội Phú phối hợp với Hội Phụ nữ cơ quan Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, UBND xã Ia Chía và Đồn Biên phòng Ia Chía tổ chức Chương trình “Biên cương-Đêm hội trăng rằm”.
(GLO)-Trung thu đang đến gần, không khí tập luyện và làm lân ở một số nơi ở trở nên sôi nổi. Người tỉ mỉ chế tác từng chiếc đầu lân, người hăng say luyện tập, góp phần giữ gìn truyền thống và mang niềm vui đến cho thiếu nhi.
(GLO)- Tối 22-9, mưa lớn kéo dài khiến một số khu vực trên địa bàn phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) bị ngập cục bộ. Ngay sau khi nhận tin, Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Xuân Phước và Chủ tịch UBND phường Đặng Toàn Thắng đã trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra tình hình.
(GLO)- Các xã, phường phía Tây tỉnh Gia Lai đang ưu tiên nguồn lực hỗ trợ sinh kế, nhà ở, tạo việc làm cho người nghèo, góp phần cải thiện đời sống, đồng thời đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế và an sinh xã hội.
(GLO)- Tối 22-9, mưa lớn kéo dài khiến khu vực ven bờ kè suối Hội Phú (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) bị ngập cục bộ. Theo ghi nhận của P.V, nước tràn vào nhà dân, có nơi ngập 20-40 cm, làm hư hỏng đồ đạc và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.
(GLO)- Trong tiết trời se lạnh của phố núi Gia Lai, khi ánh đèn phố vừa lên cũng là lúc những giai điệu âm nhạc ngân vang ở nhiều quán cà phê. Những đêm nhạc cộng đồng giản dị nhưng rộn ràng ấy đang trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều người, góp thêm sắc màu tươi vui cho đời sống phố núi.
(GLO)- Chiều 17-9, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hệ thống xe máy Tiến Dũng tổ chức chương trình “An toàn giao giao thông cho nụ cười ngày mai” cho hơn 800 cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT số 1 Phù Mỹ (xã Phù Mỹ).
(GLO)- Những năm qua, công tác chăm lo, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn luôn được cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể xã Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm.
Nhiều doanh nghiệp và người dân lên ngọn núi Ngọc Linh hùng vĩ ở TP.Đà Nẵng thuê môi trường rừng để trồng sâm, mở ra một nghề mới để đồng bào Xê Đăng bản địa mưu sinh suốt nhiều năm qua: 'phu sâm', tức nghề cõng hàng thuê.
(GLO)- Ngày 14-9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH) Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Ấn Phụng tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và CNCH tại Cửa hàng xăng dầu số 3 (xã Chư A Thai).
(GLO)- Chiều 14-9, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công an xã Tuy Phước Tây diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại Công ty TNHH Đồ gỗ Nghĩa Phát và Công ty TNHH Đồ gỗ Nghĩa Tín (Cụm công nghiệp Phước An).
(GLO)- Hơn 500 người dân khó khăn ở xã Cát Tiến đã được các y, bác sĩ của CLB Dược, Nha, Y, Bác sĩ tình nguyện Bắc Trung Nam về khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, tư vấn chăm sóc bảo vệ sức khỏe, đồng thời được tặng những phần quà nhu yếu phẩm thiết thực.
(GLO)- Tết Trung thu đang đến gần, không khí rộn ràng lan tỏa khắp nơi. Trên phố, hương bánh nướng, bánh dẻo thoảng bay trong gió. Trong những gian bếp nhỏ, những người thợ vẫn miệt mài làm ra những mẻ bánh thơm ngon, góp hương vị cho mùa đoàn viên.
(GLO)- Trước tình trạng thanh thiếu niên tụ tập chạy xe tốc độ cao, lạng lách nguy hiểm, Công an xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt từ sớm, từ xa nhằm ngăn chặn vi phạm và kéo giảm nguy cơ tai nạn giao thông.
(GLO)- Ngay sau khi Quyết định 29/2025/QĐ-TTg có hiệu lực, ngày 10-9, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Hoài Nhơn đã giải ngân 177 triệu đồng cho 3 hộ gia đình tại phường Hoài Nhơn Bắc, trở thành đơn vị đầu tiên của tỉnh Gia Lai triển khai chương trình tín dụng STEM.