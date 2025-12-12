Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Chi thanh toán khám-chữa bệnh BHYT tăng 16% trong 11 tháng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN (tổng hợp)

(GLO)- Theo thống kê của BHXH Việt Nam, tính hết tháng 11, cả nước ghi nhận trên 177,8 triệu lượt khám-chữa bệnh BHYT, tăng gần 10,3 triệu lượt (hơn 6%) so với cùng kỳ năm 2024. Số chi thanh toán từ đó cũng tăng 16%, tỷ lệ sử dụng dự toán quỹ khám-chữa bệnh BHYT của cả nước là 100,1%.

Trong cơ cấu giá thành, tiền công khám tăng mạnh nhất với gần 32%, theo sau là chi phí giường bệnh, xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh và vật tư y tế...

bhyt-chi-thanh-toan-kham-chua-benh-tang-16-trong-11-thang.jpg
BHYT chi thanh toán khám-chữa bệnh tăng 16% trong 11 tháng năm 2025. Ảnh: Như Nguyện

Các tỉnh, thành phố có tỷ lệ sử dụng dự toán cao nhất là Thanh Hóa, Đồng Nai, Quảng Trị, Nghệ An, Sơn La, Ninh Bình, An Giang, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Ninh.

Trước thực trạng lạm dụng quỹ diễn ra phức tạp, BHXH Việt Nam chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố rà soát kỹ lưỡng những cơ sở có chi phí tăng cao, nhận diện sớm các dấu hiệu trục lợi để chấn chỉnh.

Đồng thời, BHXH Việt Nam cũng khẳng định, sẽ thực hiện nghiêm quy trình giám định và dứt khoát không thanh toán cho các khoản chi phí bất hợp lý, sai quy định.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Tổ tự quản tuần tra để đảm bảo ANTT.

Chung tay bảo vệ cà phê mùa thu hoạch

Đời sống

(GLO)- Mùa cà phê chín rộ ở vùng cao nguyên Gia Lai thường đi kèm nỗi lo mất trộm của người trồng. Để bảo vệ thành quả lao động, người dân và các đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp, cách làm hay nhằm bảo vệ tài sản.

Những người khuyết tật giàu nghị lực

Những người khuyết tật giàu nghị lực

Đời sống

(GLO)- Những thiếu thốn và trở ngại về thể chất có thể làm chậm hành trình khẳng định mình của nhiều người khuyết tật. Nhưng với ý chí bền bỉ và khát vọng sống mạnh mẽ, họ vẫn tìm được con đường để bước tiếp và tạo nên giá trị riêng.

Những tấm gương vượt lên bóng tối

Những tấm gương vượt lên bóng tối

Đời sống

(GLO)- Dù số phận lấy đi đôi mắt, họ vẫn không thiếu bản lĩnh và nghị lực sống. Với những người khiếm thị mà chúng tôi gặp, ánh sáng không bao giờ tắt khi trong tim họ luôn rực lên ý chí vượt lên chính mình.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến trao quà cho trẻ em bị ảnh hưởng thiên tai. Ảnh: Thảo Khuy

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến chia sẻ khó khăn với phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai

Xã hội

(GLO)- Chiều 4-12, tại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến đã thăm, tặng quà phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai. 

Thắp sáng hành trình tìm con chữ

Thắp sáng hành trình tìm con chữ

Đời sống

(GLO)- Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, công tác xóa mù chữ được các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai quan tâm triển khai; góp phần nâng cao dân trí, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên và xây dựng một xã hội học tập bền vững. 

Yêu thương đong đầy

Yêu thương đong đầy

Đời sống

(GLO)- Suốt hơn 2 tuần qua, theo chân các đoàn cứu trợ vào những điểm ngập sâu, cô lập ở các xã, phường phía Ðông tỉnh Gia Lai và Ðắk Lắk, chúng tôi gặp nhiều phụ nữ bình dị mà phi thường, với tình yêu thương đong đầy dành cho đồng bào vùng lũ.

Lặng thầm gieo chữ, kết nối yêu thương

Lặng thầm gieo chữ, kết nối yêu thương

Đời sống

(GLO)- Ở vùng cao nguyên Gia Lai, có những người âm thầm bồi đắp mạch nguồn yêu thương qua năm tháng, giúp nhiều trẻ em trong các gia đình nghèo được học tập tốt hơn, cùng nhiều phận đời khó khăn được động viên, sẻ chia từ sự quan tâm của cộng đồng.

Vị trí vết nứt trên quả đồi gần khu dân cư tại thôn 4, xã Kbang

Báo động nguy cơ sạt lở tại khu dân cư ven đồi ở xã Kbang

Đời sống

(GLO)- Mưa lớn kéo dài khiến người dân tại thôn 4 (xã Kbang, tỉnh Gia Lai) càng lo lắng, nhất là khi vết nứt lớn được phát hiện trên quả đồi ngay phía sau khu dân cư. Đáng ngại hơn, nguy cơ sạt lở càng cao khi bão số 15 đang tiến vào đất liền, dự báo gây mưa lớn trên diện rộng.

null