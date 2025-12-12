Chi thanh toán khám-chữa bệnh BHYT tăng 16% trong 11 tháng

(GLO)- Theo thống kê của BHXH Việt Nam, tính hết tháng 11, cả nước ghi nhận trên 177,8 triệu lượt khám-chữa bệnh BHYT, tăng gần 10,3 triệu lượt (hơn 6%) so với cùng kỳ năm 2024. Số chi thanh toán từ đó cũng tăng 16%, tỷ lệ sử dụng dự toán quỹ khám-chữa bệnh BHYT của cả nước là 100,1%.

Trong cơ cấu giá thành, tiền công khám tăng mạnh nhất với gần 32%, theo sau là chi phí giường bệnh, xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh và vật tư y tế...

BHYT chi thanh toán khám-chữa bệnh tăng 16% trong 11 tháng năm 2025. Ảnh: Như Nguyện

Các tỉnh, thành phố có tỷ lệ sử dụng dự toán cao nhất là Thanh Hóa, Đồng Nai, Quảng Trị, Nghệ An, Sơn La, Ninh Bình, An Giang, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Ninh.

Trước thực trạng lạm dụng quỹ diễn ra phức tạp, BHXH Việt Nam chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố rà soát kỹ lưỡng những cơ sở có chi phí tăng cao, nhận diện sớm các dấu hiệu trục lợi để chấn chỉnh.

Đồng thời, BHXH Việt Nam cũng khẳng định, sẽ thực hiện nghiêm quy trình giám định và dứt khoát không thanh toán cho các khoản chi phí bất hợp lý, sai quy định.