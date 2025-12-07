Chung tay bảo vệ cà phê mùa thu hoạch

(GLO)- Mùa cà phê chín rộ ở vùng cao nguyên Gia Lai thường đi kèm nỗi lo mất trộm của người trồng. Để bảo vệ thành quả lao động, người dân và các đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp, cách làm hay nhằm bảo vệ tài sản.

Nhà anh Siu Hnhiêp (làng Klah 2, xã Ia Hrung) có 1,5 ha cà phê cách nhà và khu dân cư vài cây số. Vụ thu hoạch trước, lợi dụng đêm tối và lúc không có người trông coi, kẻ gian đã lén hái trộm cà phê. Năm nay, từ khi cà phê bắt đầu chín, anh thường xuyên túc trực tại rẫy để bảo vệ.

Anh Hnhiêp chia sẻ: “Năm nay cà phê được giá nên người trồng rất phấn khởi. Với gia đình tôi, cà phê không chỉ là thành quả của công sức và chi phí đầu tư mà còn là niềm hy vọng cho một cái Tết đủ đầy”.

Để phòng, chống tình trạng trộm cắp cà phê, nhiều làng ở các xã vùng cao nguyên Gia Lai đã thành lập các tổ tự quản. Đơn cử như làng Châm Bôm (xã Ia Băng) hiện có 6 tổ tự quản, mỗi tổ gồm 30 người, làm nhiệm vụ tuần tra, canh gác tại 4 chốt đặt ở các tuyến đường trọng yếu, khu vực đầu, cuối làng và những vị trí dễ phát sinh trộm cắp.

Tổ tự quản làng Châm Bôm (xã Ia Băng) tuần tra, canh gác bảo vệ cà phê mùa thu hoạch. Ảnh: R’ô Hok

Theo ông Rơ Châm Wun, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Châm Bôm, làng có 200 hộ dân, trồng hơn 60 ha cà phê tại vườn nhà và các rẫy quanh khu vực làng. Trước đây, mỗi mùa thu hoạch thường xuyên xảy ra tình trạng trộm cắp cà phê. Năm 2020, làng đã họp bàn và thành lập tổ tự quản để bảo vệ mùa màng. Sau khi làm rẫy trở về, các thành viên đều có mặt tại các chốt được dựng quanh làng.

Ban đầu chỉ trực theo ca thời gian ngắn trong buổi tối, nhưng 2 năm trở lại đây, các tổ đã duy trì thay phiên trực từ 17 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Từ đầu vụ thu hoạch đến nay, làng không xảy ra vụ trộm cắp nào.

Trong ca trực, các thành viên còn tổ chức tuần tra lưu động để nắm tình hình, trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường, kịp thời báo cho lực lượng chức năng xử lý theo quy định.

Ông Ber (làng Châm Bôm), nhà có 4 sào cà phê đang thu hoạch, chia sẻ: “Mọi người ai cũng đồng lòng và có trách nhiệm với công việc bảo vệ nông sản. Trước đây, không chỉ cà phê mà cả máy bơm và vật nuôi của người dân cũng bị kẻ gian lấy trộm. Từ khi các tổ tự quản đi vào hoạt động, bà con yên tâm hơn rất nhiều”.

Ở làng Ó Kly (xã Ia Tôr), ngoài công việc thu hoạch cà phê, mỗi tối, người dân lại đồng hành cùng Tổ bảo vệ ANTT làng tham gia tuần tra. Anh Kpuih Bu, Tổ phó Tổ bảo vệ ANTT làng, cho biết: “Từ tháng 9, khi cà phê bắt đầu già và có quả chín, hằng đêm chúng tôi phối hợp cùng các thành viên trong hệ thống chính trị của làng và người dân địa phương đi kiểm tra các khu vực rẫy cà phê.

Đồng thời, chúng tôi tuyên truyền, nhắc nhở bà con nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và cảnh giác với tội phạm. Trong quá trình tuần tra, chúng tôi cũng nhiều lần nhắc nhở thanh niên không tụ tập chơi khuya, đồng thời vận động các quán tạp hóa không mua cà phê của người lạ và không bán hàng xuyên đêm, nhằm ngăn chặn tình trạng trộm cắp tài sản”.

Thời điểm mùa thu hoạch nông sản cũng là giai đoạn tình hình ANTT trên địa bàn xã Đak Đoa tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là các vụ trộm cắp tài sản tại rẫy, vườn của người dân. Nhằm chủ động phòng ngừa và bảo vệ thành quả lao động của bà con, CA xã đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát và đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Trung tá Lê Đình Phúc, Phó Trưởng CA xã Đak Đoa, cho biết: Ngay từ đầu vụ thu hoạch, CA xã tham mưu UBND xã xây dựng kế hoạch cao điểm đảm bảo ANTT, huy động tối đa lực lượng gồm CA, Ban CHQS xã, Tổ bảo vệ ANTT cơ sở và các tổ tự quản tuần tra cả ngày lẫn đêm, tập trung vào khu vực dân cư đông, các tuyến đường liên thôn, liên xã và vùng sản xuất tập trung, nơi có nhiều rẫy cà phê, hồ tiêu, dễ phát sinh tội phạm trộm cắp.

Công tác tuyên truyền cũng được chú trọng qua họp thôn, loa truyền thanh và mạng xã hội, khuyến cáo người dân không để máy móc, nông sản ngoài rẫy qua đêm; tăng cường rào chắn, khóa an toàn và chủ động tố giác các hành vi vi phạm.