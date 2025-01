Lan tỏa mô hình dòng họ tự quản an ninh trật tự

Từ hiệu quả của Tổ liên kết tự quản an ninh trật tự trong các dòng họ tại buôn Sar (xã Ia Rbol), thị xã Ayun Pa dự kiến sẽ nhân rộng mô hình. Ảnh: Nguyễn Sang

Ông Siu Brul-Trưởng dòng họ Rmah (vợ ông là người Jrai, mang họ Rmah) ở 3 làng Ma Rin 1, Ma Rin 2, Ma Rin 3 (xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa) cho biết: Dòng họ Rmah hiện có hơn 200 hộ. Những năm qua, bà con luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trước khi hình thành mô hình “Dòng họ Rmah tự quản ANTT”, bà con trong họ thường xuyên tổ chức họp mặt, bảo ban nhau làm ăn, nuôi dạy con cháu. Cùng với đó, chúng tôi còn giúp nhau công việc đồng áng, xây dựng nhà cửa; vận động tham gia các phong trào thi đua, xây dựng nông thôn mới.

Khi được Công an xã hướng dẫn thành lập mô hình “Dòng họ Rmah tự quản ANTT”, năm 2020, các gia đình trong dòng họ Rmah càng chú trọng việc khuyên bảo, nhắc nhở con cháu chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Các gia đình cũng thường xuyên tổ chức họp mặt, tuyên truyền các quy định về an toàn giao thông, an ninh trật tự cơ sở; nhắc nhau giữ vệ sinh môi trường, chăm lo làm ăn, không say xỉn, cờ bạc.

Đặc biệt, dòng họ Rmah luôn chú trọng giáo dục thanh-thiếu niên chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông, giữ gìn ANTT; không nghe theo lời dụ dỗ, xúi giục của các đối tượng FULRO lưu vong, tham gia hoạt động “Tin lành Đê ga”.

“Các gia đình trong họ Rmah cũng tích cực tuyên truyền, giáo dục con cháu nỗ lực học tập, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Chúng tôi còn động viên con em trong độ tuổi lên đường nhập ngũ theo quy định; tự giác, gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện nghĩa vụ công dân; tích cực phối hợp, giúp đỡ lực lượng Công an bảo đảm ANTT ở cơ sở”-ông Brul khẳng định.

Tháng 10-2024, mô hình “Tổ liên kết tự quản ANTT trong các dòng họ tại buôn Sar” được ra mắt ở xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa. Ông Ksor Jon-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Sar-thông tin: Buôn có 188 hộ với 926 khẩu, chủ yếu là đồng bào Jrai, gồm 4 dòng họ chính: Ksor, Nay, Rơ Ô và Alê.

Từ khi thành lập đến nay, các thành viên Tổ liên kết tự quản ANTT trong các dòng họ thường xuyên tổ chức họp để tuyên truyền, vận động bà con thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, thực hiện di dời chuồng trại, tham gia xây dựng nông thôn mới; vận động con em trong độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự, chấp hành các quy định về an toàn giao thông.

Bí thư Chi bộ buôn Sar cho hay: Buôn nằm ở địa bàn vùng ven nên các đối tượng ở nơi khác thường xuyên lợi dụng để hoạt động, nhất là trộm cắp. Riêng 8 tháng năm 2024, trên địa bàn buôn Sar xảy ra 4 vụ trộm cắp, ngoài ra còn có 3 trường hợp không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Từ khi thực hiện mô hình Tổ liên kết tự quản ANTT trong các dòng họ, tình hình ANTT tại buôn đã dần ổn định, không xảy ra các hành vi vi phạm pháp luật.

“Mô hình hoạt động trên cơ sở gắn với những nội quy, quy chế cụ thể nhằm hướng đến mục tiêu tuyên truyền, giáo dục người dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như nâng cao cảnh giác, đấu tranh ngăn chặn kịp thời những biểu hiện, hành vi vi phạm pháp luật”-Bí thư Chi bộ buôn Sar nhấn mạnh.

Trao đổi với P.V, Trung tá Nguyễn Anh Sơn-Trưởng Công an xã Ia Rbol-khẳng định: Mặc dù đơn vị đã triển khai lực lượng thực hiện đồng bộ các biện pháp đảm bảo ANTT trên địa bàn, duy trì các biện pháp tuần tra đêm địa bàn nhưng có lúc, có nơi chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Do vậy, việc người dân “tự phòng, tự quản” trong công tác đảm bảo ANTT vẫn là yếu tố cốt lõi và mang tính lâu dài trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

“Việc ra mắt mô hình các dòng họ liên kết tự quản ANTT tại buôn Sar đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm và đoàn kết hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh. Mô hình này đã mang lại hiệu quả rõ nét và sẽ được nhân rộng trên địa bàn”-Trưởng Công an xã Ia Rbol nhấn mạnh.