Công an thị xã An Khê điểm sáng hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hoạt động hiến máu tình nguyện của Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) phát triển mạnh và trở thành phong trào, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Trò chuyện với chúng tôi, Trung tá Võ Tứ Hải-Trưởng Công an phường Ngô Mây (thị xã An Khê) cho biết: Từ thời sinh viên, anh đã tham gia nhiều đợt hiến máu tình nguyện do nhà trường phát động. Sau này, khi về nhận công tác tại Công an thị xã An Khê, anh vẫn duy trì việc hiến máu khi đơn vị phát động và hiến máu đột xuất để cứu người.

Năm 2023, Trung tá Võ Tứ Hải được Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thị xã An Khê tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động, hiến máu tình nguyện giai đoạn 2009-2023. Ảnh: R.H

Trung tá Hải nhớ nhất là lần tham gia hiến máu hồi tháng 4-2011, khi đang công tác tại Công an phường An Tân. Lúc này, Trung tâm Y tế thị xã An Khê cấp cứu một bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch do bị xuất huyết dạ dày. Sau khi nhận được thông tin, anh xin phép lãnh đạo đơn vị tức tốc chạy xe đến Trung tâm Y tế thị xã để hiến máu cứu người. “Tôi rất hạnh phúc vì đã kịp thời giúp bệnh nhân vượt qua giai đoạn nguy kịch”-Trung tá Hải chia sẻ.

Năm 2023, Trung tá Hải được Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thị xã An Khê tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động, hiến máu tình nguyện giai đoạn 2009-2023.

Thiếu tá Nguyễn Thị Trâm-Cán bộ Đội Tham mưu (Công an thị xã An Khê) tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: R.H

Tương tự, Thiếu tá Nguyễn Thị Trâm-Cán bộ Đội Tham mưu (Công an thị xã An Khê) cũng là người tích cực tham gia hiến máu tình nguyện.

Thiếu tá Trâm chia sẻ: “Năm 2007, tôi về công tác tại Công an thị xã An Khê. Mỗi khi đơn vị phát động hiến máu tình nguyện, tôi đều tham gia. Với tôi, hiến máu tình nguyện là việc làm vô cùng ý nghĩa, có ích cho xã hội. Tôi sẽ duy trì sức khỏe để tiếp tục tham gia hiến máu trong những năm tới”.

Năm 2017, Thiếu tá Trâm được Chủ tịch UBND thị xã An Khê tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong các phong trào hiến máu tình nguyện.

Trao đổi với P.V, Đại úy Phạm Khánh Dũng-Bí thư Đoàn Thanh niên Công an thị xã An Khê-thông tin: Đơn vị luôn xác định hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng. Với thông điệp “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, tuổi trẻ Công an thị xã An Khê luôn tích cực tham gia hiến máu tình nguyện.

Mỗi năm, Công an thị xã An Khê có trên 50 cán bộ, chiến sĩ tham gia các đợt phát động hiến máu tình nguyện. Ngoài ra, khi nắm bắt được thông tin kêu gọi hiến máu cho những nạn nhân đang cấp cứu, cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã cũng sẵn sàng có mặt kịp thời để hiến máu cứu giúp người bệnh qua cơn nguy kịch.

Với những đóng góp ấy, tháng 11-2023, tại hội nghị tổng kết 15 năm công tác vận động hiến máu tình nguyện giai đoạn 2009-2023, đơn vị được Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thị xã An Khê tặng giấy khen.