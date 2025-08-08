Cộng đồng Phật giáo Gia Lai hướng về vùng lũ Nghệ An

Danh mục
NGUYỄN MUỘI
(GLO)- Vượt qua quãng đường hàng trăm cây số, đoàn từ thiện Phật giáo tỉnh Gia Lai đã mang theo những phần quà nghĩa tình giúp bà con vùng lũ Nghệ An vượt qua giai đoạn khó khăn, ổn định cuộc sống.

Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, ngày 5-8, đoàn từ thiện do Đại đức Thích Giác Phước, Phó Trưởng ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã đến các xã vùng sâu của tỉnh Nghệ An để trao tận tay những phần quà cứu trợ đến bà con đang gặp khó khăn sau thiên tai. Đồng hành cùng đoàn có đại diện tịnh xá Ngọc Duyên (phường An Nhơn), chùa Mỹ Hóa (xã Hòa Hội), Hội từ thiện Ánh Sáng Từ Tâm cùng nhiều phật tử, nhà hảo tâm.

Đoàn đã chuẩn bị 400 phần quà, trong đó, 300 phần được trao cho người dân xã Tri Lễ, tỉnh Nghệ An - một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề do đợt bão vừa qua. Mỗi phần quà gồm các nhu yếu phẩm như: gạo, mì tôm, nước tương, nước mắm, bún khô, bánh tét, bánh tráng… và tiền mặt 150.000 đồng. Đặc biệt, 5 hộ dân có nhà sập hoàn toàn được hỗ trợ 2 triệu đồng/hộ.

4-chia-se-voi-mot-ho-bi-thiet-hai-nang.jpg
Đoàn thiện nguyện của Phật giáo tỉnh Gia Lai trao hỗ trợ cho một trường hợp đặc biệt khó khăn, nhà sập hoàn toàn. Ảnh: ĐVCC

Đoàn cũng tặng 100 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc bản Na Lợt và bản Có Hạ (xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An).

6-trao-qua-cho-hoc-sinh-ban-co-ha.jpg
Đoàn thiện nguyện Phật giáo tỉnh tặng quà cho học sinh tại bản Có Hạ. Ảnh: ĐVCC

Mỗi phần bao gồm vở, bánh kẹo và 100.000 đồng tiền mặt nhằm động viên các em vững bước đến trường.

2-tang-hoc-sinh-ban-na-lot.jpg
Đoàn thiện nguyện Phật giáo tỉnh tặng quà cho học sinh bản Na Lợt, xã Nhôn Mai. Ảnh: ĐVCC

“Chúng tôi tin rằng mỗi phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng là cả tấm lòng của chư tăng ni, phật tử và quý mạnh thường quân gần xa. Qua đó, chúng tôi mong lan tỏa ánh sáng từ bi và tinh thần sẻ chia đến mọi người, đúng như lời Phật dạy: Phụng sự chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật”, Đại đức Thích Giác Phước chia sẻ.

5-trao-ho-tro-cho-nguoi-dan-bi-anh-huong-boi-thien-tai.jpg
Đại đức Thích Giác Phước trao quà cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại xã Tri Lễ. Ảnh: ĐVCC

Chuyến đi tuy ngắn nhưng để lại dư âm sâu đậm trong lòng phật tử và những tấm lòng nhân ái. Chính tinh thần từ bi, tương thân tương ái ấy đã thắp sáng niềm tin, giúp bà con có thêm động lực vượt qua giai đoạn khó khăn.

