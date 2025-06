Phật giáo Gia Lai tổ chức An cư Kiết hạ Phật lịch 2569-dương lịch 2025

(GLO)- Ngày 11-6 tại Thiền Viện Trúc Lâm Tây Nguyên (xã Ia Dêr, huyện Ia Grai), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai đã trang trọng cử hành lễ khai mạc An cư Kiết hạ Phật lịch 2569-dương lịch 2025.

Tham dự Lễ khai mạc An cư Kiết hạ có các vị giáo phẩm trong Ban chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai gồm Hoà thượng Thích Thông Đạt, Hoà thượng Thích Thanh Liên, Hoà thượng Thích Tâm Tường, Hoà thượng Thích Giác Tâm.

Cùng sự hiện diện của các vị chức sắc: Hoà thượng Thích Từ Vân-Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai; Thượng tọa Thích Tâm Mãn-Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh; Đại đức Thích Đồng Giải-Ủy viên Dự khuyết Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh; các vị chức sắc lãnh đạo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện...

Lễ khai mạc An cư Kiết hạ Phật lịch 2569-dương lịch 2025. Ảnh Thanh Nhật

Đây là hoạt động trong khuôn khổ thông lệ truyền thống hàng năm của Phật giáo và thực hiện Thông bạch số 42/TB-HĐTS của Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam về tổ chức khoá An cư Kiết hạ Phật lịch 2569-dương lịch năm 2025.

An cư Kiết hạ là khoảng thời gian cao điểm của toàn thể tăng ni, chuyên tâm tu học trong 3 tháng từ sau Đại lễ Phật đản và kết thúc vào dịp rằm tháng bảy âm lịch hàng năm, để trau dồi giới luật và đạo hạnh, các pháp môn tu tập, góp phần giữ gìn sự trang nghiêm và phát triển của Giáo hội...

Các vị giáo phẩm trong Ban chứng minh và các vị chức sắc trong Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai tiến hành nghi lễ khai mạc An cư Kiết hạ Phật lịch 2569. Ảnh Thanh Nhật

Năm nay tại Gia Lai, ngoài các vị tu sĩ thực hiện mùa An cư Kiết hạ tại chùa và tịnh xá nơi đang tu học, toàn tỉnh có tổng số 260 vị chức sắc và tăng ni tham gia An cư Kiết hạ tập trung tại 4 địa điểm gồm: Thiền Viện Trúc Lâm Tây Nguyên (huyện Ia Grai), Tịnh xá Ngọc Trung (thị xã An Khê), tại TP. Pleiku có 2 điểm gồm Chùa Bửu Sơn và Tịnh xá Ngọc Phúc.

Cũng trong dịp An cư Kiết hạ, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh còn bố trí thời gian mời đại diện Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh phổ biến các quy định pháp luật về tín ngưỡng-tôn giáo và những vấn đề liên quan trong hoạt động tín ngưỡng-tôn giáo tại địa phương, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phổ biến các chuyên đề chính sách đại đoàn kết dân tộc.

Các vị nữ tu sỹ tham gia khoá An cư Kiết hạ Phật lịch 2569. Ảnh Thanh Nhật

Kết thúc lễ khai mạc, Hoà thượng Thích Từ Vân đã lưu ý các vị tu sĩ tham gia An cư Kiết hạ chấp hành nghiêm giới luật và các quy định liên quan trong quá trình sinh hoạt, tu tập, để khoá An cư Kiết hạ Phật lịch 2569-dương lịch năm 2025 đạt nhiều thành tựu viên mãn.