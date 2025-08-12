Xã Vân Canh quan tâm định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)- Với quyết tâm ổn định đời sống cho người dân vùng sạt lở và thiếu đất ở, UBND xã Vân Canh (tỉnh Gia Lai) đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu định canh, định cư tập trung làng Suối Diếp. Khi hoàn thành, nơi đây sẽ là chốn an cư cho 66 hộ dân trên địa bàn.

Công trình khu định canh, định cư tập trung làng Suối Diếp được UBND huyện Vân Canh (cũ) thực hiện theo nguồn lực của Dự án 2 về quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

Cán bộ Ban Quản lý dự án xã Vân Canh cùng các đơn vị giám sát, kiểm tra khu vực phá đá, chuẩn bị san lấp mặt bằng tại công trình định canh, định cư làng Suối Diếp. Ảnh: D.Đ

Công trình có diện tích xây dựng trên 5,5 ha, tổng mức đầu tư hơn 20 tỷ đồng, nhằm đưa 66 hộ dân tộc thiểu số và người Kinh ở vùng có nguy cơ sạt lở, thiếu đất tại làng Kà Te, làng Canh Lãnh và thôn Kinh Tế (xã Vân Canh) đến ở ổn định, lâu dài. Các hộ khi chuyển đến nơi ở mới sẽ được bốc thăm, phân lô đất ở có diện tích từ 357 - 375 m2/lô.

Dự án được khởi công từ cuối tháng 2-2025 và đang trong giai đoạn san ủi mặt bằng, thi công các hạng mục. Trên công trường, không khí làm việc luôn tất bật.

Trong bối cảnh chuyển tiếp, tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, UBND xã Vân Canh đã chỉ đạo các phòng, ban liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát công trình; đề nghị nhà thầu huy động thêm nhiều phương tiện cơ giới nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công.

Ông Nguyễn Xuân Việt-Chủ tịch UBND xã Vân Canh-nhấn mạnh: “Đây là công trình có ý nghĩa rất lớn, không chỉ nhằm di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm, bố trí đất ở cho các hộ thiếu đất mà địa phương còn xác định đây là mô hình điểm giúp bà con ổn định nơi ở, phát triển sinh kế, giảm nghèo bền vững và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn”.

Theo Ban Quản lý dự án xã Vân Canh, dự án định canh, định cư tập trung làng Suối Diếp được xây dựng nhiều hạng mục gồm: san lấp nền; xây dựng các tuyến đường giao thông đối ngoại và nội bộ; hệ thống thoát nước mưa; cấp nước sinh hoạt (giếng khoan, bể chứa nước, máy bơm); hệ thống điện lưới…

Đến nay, nhà thầu đã thực hiện được trên 70% khối lượng công việc, phấn đấu hoàn thiện toàn bộ công trình vào cuối tháng 12-2025, đảm bảo bàn giao đúng tiến độ.

Cán bộ Ban Quản lý dự án xã Vân Canh và các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công dự án. Ảnh: D.Đ

Sau khi ra riêng, vì không có đất xây nhà, gia đình anh Đinh Văn Linh (33 tuổi, dân tộc Bahnar, làng Kà Te) đành dựng tạm căn nhà nhỏ sinh sống dưới chân núi Chơ Thơn. Mùa nắng thì hanh khô, còn mùa mưa, gia đình anh lại nơm nớp nỗi lo sạt lở đất núi, đe dọa đến tính mạng.

Anh Linh chia sẻ: “Nghe xã thông báo gia đình sẽ được chuyển vào ở khu định canh, định cư làng Suối Diếp, ban đầu tôi không tin, tưởng là chuyện xa vời. Nhưng giờ thấy công trình đang được làm, tôi mong sẽ sớm được bố trí đất ở để xây dựng nhà, ổn định cuộc sống, yên ổn làm ăn”.

Tương tự, chị Đinh Thị Hà (người Bahnar, làng Canh Lãnh) cho biết: “Sau khi được làng bình bầu vào ở khu định canh, định cư mới, vợ chồng tôi mừng lắm. Nơi ở mới có đất rộng, có điện, nước đầy đủ nên sinh hoạt sẽ rất tiện lợi. Chúng tôi cảm ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm để bà con có điều kiện an cư, yên tâm làm ăn, nuôi con học hành”.

Xác định việc bố trí lại dân cư không đơn thuần là giải pháp hạ tầng mà còn tác động lâu dài đến tập quán, sinh kế và đời sống của người dân, UBND xã Vân Canh cũng đã đề ra kế hoạch lồng ghép các chương trình hỗ trợ đồng bộ.

Trong đó, ưu tiên các chính sách hỗ trợ sinh kế từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, kết hợp đào tạo nghề, hỗ trợ chuyển đổi nghề, tạo điều kiện tiếp cận vốn tín dụng chính sách phù hợp với đặc thù sản xuất địa phương, tránh tình trạng các hộ dân di dời về nơi ở mới nhưng lại không ổn định được cuộc sống.

Ông Nguyễn Xuân Việt cho hay: Thời gian tới, bên cạnh việc giám sát, đôn đốc tiến độ thi công, UBND xã sẽ phối hợp với các hội, đoàn thể tuyên truyền, vận động người dân yên tâm chuyển về nơi ở mới sau khi công trình hoàn thành.

Đồng thời, triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển sinh kế, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi phù hợp với đặc thù của địa phương; tăng cường quản lý dân cư, giữ gìn an ninh trật tự, gắn kết cộng đồng, tạo nền tảng để bà con thích nghi, phát triển kinh tế, ổn định đời sống lâu dài.