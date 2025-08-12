Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Xã Vân Canh quan tâm định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
DUY ĐĂNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Với quyết tâm ổn định đời sống cho người dân vùng sạt lở và thiếu đất ở, UBND xã Vân Canh (tỉnh Gia Lai) đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu định canh, định cư tập trung làng Suối Diếp. Khi hoàn thành, nơi đây sẽ là chốn an cư cho 66 hộ dân trên địa bàn.

Công trình khu định canh, định cư tập trung làng Suối Diếp được UBND huyện Vân Canh (cũ) thực hiện theo nguồn lực của Dự án 2 về quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

3-1673.jpg
Cán bộ Ban Quản lý dự án xã Vân Canh cùng các đơn vị giám sát, kiểm tra khu vực phá đá, chuẩn bị san lấp mặt bằng tại công trình định canh, định cư làng Suối Diếp. Ảnh: D.Đ

Công trình có diện tích xây dựng trên 5,5 ha, tổng mức đầu tư hơn 20 tỷ đồng, nhằm đưa 66 hộ dân tộc thiểu số và người Kinh ở vùng có nguy cơ sạt lở, thiếu đất tại làng Kà Te, làng Canh Lãnh và thôn Kinh Tế (xã Vân Canh) đến ở ổn định, lâu dài. Các hộ khi chuyển đến nơi ở mới sẽ được bốc thăm, phân lô đất ở có diện tích từ 357 - 375 m2/lô.

Dự án được khởi công từ cuối tháng 2-2025 và đang trong giai đoạn san ủi mặt bằng, thi công các hạng mục. Trên công trường, không khí làm việc luôn tất bật.

Trong bối cảnh chuyển tiếp, tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, UBND xã Vân Canh đã chỉ đạo các phòng, ban liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát công trình; đề nghị nhà thầu huy động thêm nhiều phương tiện cơ giới nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công.

Ông Nguyễn Xuân Việt-Chủ tịch UBND xã Vân Canh-nhấn mạnh: “Đây là công trình có ý nghĩa rất lớn, không chỉ nhằm di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm, bố trí đất ở cho các hộ thiếu đất mà địa phương còn xác định đây là mô hình điểm giúp bà con ổn định nơi ở, phát triển sinh kế, giảm nghèo bền vững và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn”.

Theo Ban Quản lý dự án xã Vân Canh, dự án định canh, định cư tập trung làng Suối Diếp được xây dựng nhiều hạng mục gồm: san lấp nền; xây dựng các tuyến đường giao thông đối ngoại và nội bộ; hệ thống thoát nước mưa; cấp nước sinh hoạt (giếng khoan, bể chứa nước, máy bơm); hệ thống điện lưới…

Đến nay, nhà thầu đã thực hiện được trên 70% khối lượng công việc, phấn đấu hoàn thiện toàn bộ công trình vào cuối tháng 12-2025, đảm bảo bàn giao đúng tiến độ.

2-6516.jpg
Cán bộ Ban Quản lý dự án xã Vân Canh và các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công dự án. Ảnh: D.Đ

Sau khi ra riêng, vì không có đất xây nhà, gia đình anh Đinh Văn Linh (33 tuổi, dân tộc Bahnar, làng Kà Te) đành dựng tạm căn nhà nhỏ sinh sống dưới chân núi Chơ Thơn. Mùa nắng thì hanh khô, còn mùa mưa, gia đình anh lại nơm nớp nỗi lo sạt lở đất núi, đe dọa đến tính mạng.

Anh Linh chia sẻ: “Nghe xã thông báo gia đình sẽ được chuyển vào ở khu định canh, định cư làng Suối Diếp, ban đầu tôi không tin, tưởng là chuyện xa vời. Nhưng giờ thấy công trình đang được làm, tôi mong sẽ sớm được bố trí đất ở để xây dựng nhà, ổn định cuộc sống, yên ổn làm ăn”.

Tương tự, chị Đinh Thị Hà (người Bahnar, làng Canh Lãnh) cho biết: “Sau khi được làng bình bầu vào ở khu định canh, định cư mới, vợ chồng tôi mừng lắm. Nơi ở mới có đất rộng, có điện, nước đầy đủ nên sinh hoạt sẽ rất tiện lợi. Chúng tôi cảm ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm để bà con có điều kiện an cư, yên tâm làm ăn, nuôi con học hành”.

Xác định việc bố trí lại dân cư không đơn thuần là giải pháp hạ tầng mà còn tác động lâu dài đến tập quán, sinh kế và đời sống của người dân, UBND xã Vân Canh cũng đã đề ra kế hoạch lồng ghép các chương trình hỗ trợ đồng bộ.

Trong đó, ưu tiên các chính sách hỗ trợ sinh kế từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, kết hợp đào tạo nghề, hỗ trợ chuyển đổi nghề, tạo điều kiện tiếp cận vốn tín dụng chính sách phù hợp với đặc thù sản xuất địa phương, tránh tình trạng các hộ dân di dời về nơi ở mới nhưng lại không ổn định được cuộc sống.

Ông Nguyễn Xuân Việt cho hay: Thời gian tới, bên cạnh việc giám sát, đôn đốc tiến độ thi công, UBND xã sẽ phối hợp với các hội, đoàn thể tuyên truyền, vận động người dân yên tâm chuyển về nơi ở mới sau khi công trình hoàn thành.

Đồng thời, triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển sinh kế, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi phù hợp với đặc thù của địa phương; tăng cường quản lý dân cư, giữ gìn an ninh trật tự, gắn kết cộng đồng, tạo nền tảng để bà con thích nghi, phát triển kinh tế, ổn định đời sống lâu dài.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Đánh thức tiềm năng du lịch Vân Canh

Đánh thức tiềm năng du lịch Vân Canh

Với nhiều thắng cảnh núi rừng mang vẻ đẹp nguyên sơ, còn lưu những dấu tích lịch sử và bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số, huyện Vân Canh có nhiều tiềm năng để khai thác phát triển du lịch.

Có thể bạn quan tâm

Những chuyến xe nghĩa tình Gia Lai hỗ trợ bà con vùng lũ Nghệ An

Những chuyến xe nghĩa tình Gia Lai hỗ trợ bà con vùng lũ Nghệ An

Xã hội

(GLO)- Tối 5-8, tại Công viên Đồng Xanh (phường An Phú), 3 chuyến xe chở hàng hóa, nhu yếu phẩm của người dân địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai hỗ trợ bà con vùng lũ Nghệ An đã xuất phát. Những chuyến xe không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn mang nặng nghĩa tình của đồng bào Gia Lai tới bà con vùng lũ.

Mùa hè của trẻ em nơi buôn làng vùng sâu

Mùa hè của trẻ em nơi buôn làng vùng sâu

Đời sống

(GLO)- Ở các buôn làng vùng sâu, vùng xa phía Tây tỉnh, trẻ em Bahnar, Jrai tận hưởng những ngày hè đầy hồn nhiên. Ngoài những lúc theo cha mẹ lên rẫy, các em hào hứng với những trò chơi ngoài trời rộn tiếng cười. Mùa hè vì thế chắc hẳn trở thành phần ký ức tuổi thơ đẹp đẽ của các em.

Cải cách hành chính theo hướng vì dân phục vụ

Cải cách hành chính theo hướng vì dân phục vụ

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Các xã, phường sau sáp nhập đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng phục vụ, chủ động, sát dân. Từ việc rút ngắn thời gian cấp giấy tờ pháp lý đến các chính sách an sinh xã hội mang tính bao phủ, hiệu quả cải cách hành chính không còn là khẩu hiệu mà hiện hữu rõ rệt trong đời sống người dân.

Gia Lai tổ chức Chương trình “Hành động vì cộng đồng” lần thứ 31

Gia Lai tổ chức Chương trình “Hành động vì cộng đồng” lần thứ 31

Đời sống

(GLO)- Ngày 2-8, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, nhóm Siết chặt vòng tay - H2O (TP. HCM), ngân hàng Vietcombank chi nhánh Gia Lai phối hợp với UBND xã Kon Chiêng tổ chức Chương trình “Hành động vì cộng đồng” lần thứ 31 với nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Bếp nhỏ lan tỏa yêu thương

Bếp nhỏ lan tỏa yêu thương

Đời sống

(GLO)- Trong căn nhà nhỏ của Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tám (105 tuổi, ở xã An Nhơn Tây), “Bữa cơm nhớ nguồn” được Ủy ban MTTQ Việt Nam, Hội LHPN, Đoàn xã phối hợp cùng nhà hảo tâm tổ chức trong không khí ấm cúng, thân tình.

Vượt khó nhờ dòng vốn nghĩa tình

Vượt khó nhờ dòng vốn nghĩa tình

Đời sống

(GLO)- Thời gian qua, các phòng giao dịch Ngân hàng CSXH trong tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Hội Cựu chiến binh các cấp thực hiện tốt công tác ủy thác cho vay, làm cầu nối chuyển tải nguồn vốn tín dụng, giúp nhiều hội viên có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi, làm giàu chính đáng.

Cấp căn cước, VNeID: Đến tận nơi, giúp tận tay

Cấp căn cước, VNeID: Đến tận nơi, giúp tận tay

Đời sống

(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và UBND tỉnh, Công an tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả, tập trung thực hiện mục tiêu: 100% công dân đủ điều kiện được cấp căn cước và tài khoản VNeID; 100% cơ quan, tổ chức có tài khoản VNeID. Phương châm hỗ trợ là: Đến tận nơi, giúp tận tay.

Tuổi già bớt lo nhờ chính sách hưu trí xã hội

Tuổi già bớt lo nhờ chính sách hưu trí xã hội

Đời sống

(GLO)- Từ đầu tháng 7 đến nay, các địa phương trong tỉnh đã nhanh chóng triển khai, hướng dẫn và hỗ trợ người dân đủ điều kiện làm thủ tục thụ hưởng chính sách trợ cấp hưu trí xã hội. Đây không chỉ là khoản hỗ trợ tài chính thiết thực mà còn là sự ghi nhận, sẻ chia đầy nhân văn từ Nhà nước.

Gia Lai hoàn thành Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025: Đặt nền móng cho chiến lược phát triển bền vững

Gia Lai hoàn thành Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025: Đặt nền móng cho chiến lược phát triển bền vững

Đời sống

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền các cấp, cùng tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ điều tra viên cơ sở, công tác triển khai Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Thăm, tặng quà thương binh hạng 1/4

Tam Quan: Hiếu nghĩa đậm tình

Xã hội

(GLO)- Trong những ngày tháng 7 ân tình này, bà con nhân dân, trong đó có gia đình chính sách ở phường Tam Quan, tỉnh Gia Lai luôn cảm thấy ấm áp bởi những hoạt động nghĩa tình thể hiện sự tri ân sâu sắc của các ban ngành, đoàn thể và các tổ chức xã hội nhân dịp Ngày thương binh liệt sĩ 27.7.

Tấm lòng "vàng" tri ân người có công ở Đức Cơ

Tấm lòng "vàng" tri ân người có công ở Đức Cơ

Xã hội

(GLO)- Một đời tần tảo vượt qua đói nghèo, bà Trần Thị Miện (SN 1963, tổ 3, xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) cảm nhận hơn bao giờ hết giá trị của hòa bình. Để tri ân những người đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, bà vừa trao tặng 135 triệu đồng cho các gia đình chính sách nhân dịp 27-7.

null