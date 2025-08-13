Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Tham vấn giải pháp, công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực Tây Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG DUNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 13-8, tại phường Pleiku, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai Hà Thị Thanh Hương chủ trì hội thảo tham vấn về giải pháp, công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực Tây Gia Lai và dự án đầu tư Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Gào.

Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, xã, phường khu vực phía Tây của tỉnh; các nhà đầu tư quan tâm đến vấn đề thu gom, xử lý rác thải.

z6901668813317-d7f414608e9b981f0c18a9c1bf9b92af.jpg
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Thị Thanh Hương chủ trì hội thảo. Ảnh: A.H

Theo báo cáo tại hội thảo, khu vực phía Tây tỉnh vẫn còn nhiều tồn tại trong công tác quản lý rác thải. Hiện có 39 bãi rác chôn lấp đang hoạt động; trong đó phần lớn là bãi chôn lấp ở quy mô nhỏ, hoạt động lộ thiên, chưa được đầu tư, xử lý đúng quy trình, chỉ có bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt tại xã Gào có lót đáy nhưng đã đầy. Khu vực Tây Gia Lai có 3 lò đốt rác thải nhưng công suất đều nhỏ.

Để giải quyết các vấn đề tồn đọng, hội thảo đã tập trung vào các nội dung chính: đề án quản lý chất thải rắn khu vực Tây Gia Lai; định hướng kêu gọi đầu tư Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Gào; tham vấn ý kiến về giải pháp và công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

z6901668816843-7a4f2954badd21bda70d52dc21d45cf8.jpg
Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: A.H

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác quản lý rác thải sinh hoạt, công nghệ xử lý rác hiện nay, hình thức đầu tư phù hợp với từng địa bàn, khu vực và các tiêu chí cần thiết để lựa chọn nhà đầu tư cho dự án…

Mục tiêu trước mắt là thu hút được nhà đầu tư để nhanh chóng triển khai xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Gào với công suất dự kiến 400 tấn/ngày.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Quy Nhơn hướng tới đô thị không rác thải nhựa

Quy Nhơn hướng tới đô thị không rác thải nhựa

Trên nhiều con phố của TP Quy Nhơn không khó để thấy rác thải nhựa vứt bừa bãi gây ô nhiễm môi trường, tuy nhiên, mọi thứ đang dần thay đổi. Với mô hình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, thành phố đang tạo bước chuyển mình mạnh mẽ, hướng tới một đô thị xanh, sạch, không rác thải nhựa.

Có thể bạn quan tâm

Sống khỏe nhờ trồng mãng cầu, nhãn trái vụ. Ảnh: Ngọc Minh

Ông Bùi Văn Lời thu lãi cao từ trồng mãng cầu, nhãn trái vụ

Đời sống

(GLO)- Nhờ áp dụng kỹ thuật “bắt” cây mãng cầu, cây nhãn ra quả trái vụ, ông Bùi Văn Lời (làng Plei Pyang, xã Kông Chro, tỉnh Gia Lai) đã thu lãi cao, có cuộc sống sung túc. Ông còn chia sẻ kinh nghiệm trồng, chăm sóc vườn cây ăn quả cho người dân, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống.

Những chuyến xe nghĩa tình Gia Lai hỗ trợ bà con vùng lũ Nghệ An

Những chuyến xe nghĩa tình Gia Lai hỗ trợ bà con vùng lũ Nghệ An

Xã hội

(GLO)- Tối 5-8, tại Công viên Đồng Xanh (phường An Phú), 3 chuyến xe chở hàng hóa, nhu yếu phẩm của người dân địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai hỗ trợ bà con vùng lũ Nghệ An đã xuất phát. Những chuyến xe không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn mang nặng nghĩa tình của đồng bào Gia Lai tới bà con vùng lũ.

Mùa hè của trẻ em nơi buôn làng vùng sâu

Mùa hè của trẻ em nơi buôn làng vùng sâu

Đời sống

(GLO)- Ở các buôn làng vùng sâu, vùng xa phía Tây tỉnh, trẻ em Bahnar, Jrai tận hưởng những ngày hè đầy hồn nhiên. Ngoài những lúc theo cha mẹ lên rẫy, các em hào hứng với những trò chơi ngoài trời rộn tiếng cười. Mùa hè vì thế chắc hẳn trở thành phần ký ức tuổi thơ đẹp đẽ của các em.

Cải cách hành chính theo hướng vì dân phục vụ

Cải cách hành chính theo hướng vì dân phục vụ

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Các xã, phường sau sáp nhập đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng phục vụ, chủ động, sát dân. Từ việc rút ngắn thời gian cấp giấy tờ pháp lý đến các chính sách an sinh xã hội mang tính bao phủ, hiệu quả cải cách hành chính không còn là khẩu hiệu mà hiện hữu rõ rệt trong đời sống người dân.

Gia Lai tổ chức Chương trình “Hành động vì cộng đồng” lần thứ 31

Gia Lai tổ chức Chương trình “Hành động vì cộng đồng” lần thứ 31

Đời sống

(GLO)- Ngày 2-8, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, nhóm Siết chặt vòng tay - H2O (TP. HCM), ngân hàng Vietcombank chi nhánh Gia Lai phối hợp với UBND xã Kon Chiêng tổ chức Chương trình “Hành động vì cộng đồng” lần thứ 31 với nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Bếp nhỏ lan tỏa yêu thương

Bếp nhỏ lan tỏa yêu thương

Đời sống

(GLO)- Trong căn nhà nhỏ của Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tám (105 tuổi, ở xã An Nhơn Tây), “Bữa cơm nhớ nguồn” được Ủy ban MTTQ Việt Nam, Hội LHPN, Đoàn xã phối hợp cùng nhà hảo tâm tổ chức trong không khí ấm cúng, thân tình.

Vượt khó nhờ dòng vốn nghĩa tình

Vượt khó nhờ dòng vốn nghĩa tình

Đời sống

(GLO)- Thời gian qua, các phòng giao dịch Ngân hàng CSXH trong tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Hội Cựu chiến binh các cấp thực hiện tốt công tác ủy thác cho vay, làm cầu nối chuyển tải nguồn vốn tín dụng, giúp nhiều hội viên có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi, làm giàu chính đáng.

Cấp căn cước, VNeID: Đến tận nơi, giúp tận tay

Cấp căn cước, VNeID: Đến tận nơi, giúp tận tay

Đời sống

(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và UBND tỉnh, Công an tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả, tập trung thực hiện mục tiêu: 100% công dân đủ điều kiện được cấp căn cước và tài khoản VNeID; 100% cơ quan, tổ chức có tài khoản VNeID. Phương châm hỗ trợ là: Đến tận nơi, giúp tận tay.

Dạy bơi cho trẻ để chủ động phòng đuối nước

Dạy bơi cho trẻ để chủ động phòng đuối nước

Đời sống

(GLO)- Tai nạn đuối nước ở trẻ em vẫn là nỗi ám ảnh đối với nhiều gia đình, đặc biệt vào mùa hè. Ðể chủ động phòng-chống đuối nước, nhiều cơ quan, đơn vị đã chủ động mở lớp dạy bơi miễn phí, hỗ trợ cơ sở vật chất cho các trường học, góp phần trang bị kỹ năng bơi an toàn cho trẻ em.

Biết ơn người có công

Biết ơn người có công

Đời sống

(GLO)- Tiếp nối mạch nguồn tri ân, nhiều nữ nhân viên tại Trung tâm Chăm sóc và Ðiều dưỡng người có công tỉnh (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) ngày ngày tận tụy chăm sóc sức khỏe, bữa ăn, giấc ngủ cho các thương, bệnh binh với tất cả sự dịu dàng và yêu thương.

Gia Lai hoàn thành Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025: Đặt nền móng cho chiến lược phát triển bền vững

Gia Lai hoàn thành Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025: Đặt nền móng cho chiến lược phát triển bền vững

Đời sống

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền các cấp, cùng tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ điều tra viên cơ sở, công tác triển khai Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Thăm, tặng quà thương binh hạng 1/4

Tam Quan: Hiếu nghĩa đậm tình

Xã hội

(GLO)- Trong những ngày tháng 7 ân tình này, bà con nhân dân, trong đó có gia đình chính sách ở phường Tam Quan, tỉnh Gia Lai luôn cảm thấy ấm áp bởi những hoạt động nghĩa tình thể hiện sự tri ân sâu sắc của các ban ngành, đoàn thể và các tổ chức xã hội nhân dịp Ngày thương binh liệt sĩ 27.7.

null