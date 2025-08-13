Tham vấn giải pháp, công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực Tây Gia Lai

(GLO)- Sáng 13-8, tại phường Pleiku, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai Hà Thị Thanh Hương chủ trì hội thảo tham vấn về giải pháp, công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực Tây Gia Lai và dự án đầu tư Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Gào.

Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, xã, phường khu vực phía Tây của tỉnh; các nhà đầu tư quan tâm đến vấn đề thu gom, xử lý rác thải.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Thị Thanh Hương chủ trì hội thảo. Ảnh: A.H

Theo báo cáo tại hội thảo, khu vực phía Tây tỉnh vẫn còn nhiều tồn tại trong công tác quản lý rác thải. Hiện có 39 bãi rác chôn lấp đang hoạt động; trong đó phần lớn là bãi chôn lấp ở quy mô nhỏ, hoạt động lộ thiên, chưa được đầu tư, xử lý đúng quy trình, chỉ có bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt tại xã Gào có lót đáy nhưng đã đầy. Khu vực Tây Gia Lai có 3 lò đốt rác thải nhưng công suất đều nhỏ.

Để giải quyết các vấn đề tồn đọng, hội thảo đã tập trung vào các nội dung chính: đề án quản lý chất thải rắn khu vực Tây Gia Lai; định hướng kêu gọi đầu tư Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Gào; tham vấn ý kiến về giải pháp và công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: A.H

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác quản lý rác thải sinh hoạt, công nghệ xử lý rác hiện nay, hình thức đầu tư phù hợp với từng địa bàn, khu vực và các tiêu chí cần thiết để lựa chọn nhà đầu tư cho dự án…

Mục tiêu trước mắt là thu hút được nhà đầu tư để nhanh chóng triển khai xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Gào với công suất dự kiến 400 tấn/ngày.