(GLO)- Thời gian qua, tổ công tác xã hội tại các bệnh viện trên địa bàn cao nguyên Gia Lai đã phát huy tốt vai trò cầu nối giúp bệnh nhân nghèo. Qua kết nối, bệnh nhân được hỗ trợ về vật chất lẫn tinh thần, giúp họ vượt qua khó khăn, an tâm điều trị bệnh.

Chiều 11-8, qua kết nối của Tổ công tác xã hội (Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai), 2 bệnh nhi là En (SN 2024) và Khánh (SN 2023) cùng trú tại xã Ia Băng được nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí chuyển lên tuyến trên điều trị.

Trước đó, em Khánh bị nhiễm trùng huyết, viêm phổi kém đáp ứng điều trị; em En bị các dị tật bẩm sinh của van hai lá và động mạch chủ, viêm phổi, suy dinh dưỡng…

Hai bệnh nhi đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có tiền chi trả cho việc chuyển tuyến trong khi bệnh tình các em hết sức ngặt nghèo.

Đại diện Hội tình thương Pleiku trao tiền hỗ trợ đến bệnh nhi khó khăn điều trị tại

﻿Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

Qua kết nối từ Tổ công tác xã hội, Quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo Gia Lai đã huy động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ kinh phí chuyển viện cho 2 bệnh nhi. Theo ông Trần Ngọc Sơn, đại diện Quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo Gia Lai, qua kêu gọi trên trang cá nhân, quỹ đã tiếp nhận và hỗ trợ kinh phí 9,5 triệu đồng (bao gồm tiền xe chuyển viện và dịch vụ y tế) cho các em.

“Thời gian qua, thông qua sự kết nối của Tổ công tác xã hội, Quỹ đã hỗ trợ kinh phí điều trị, phí chuyển viện, tiền ăn… cho hàng nghìn trường hợp bệnh nhân nghèo khó khăn trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, Quỹ hỗ trợ thường xuyên cho các bệnh nhi nghèo, khó khăn tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai”, ông Sơn cho biết.

Theo Th.S, bác sĩ CKII Từ Thị Mai Linh-Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai, Ban Giám đốc Bệnh viện xác định việc triển khai công tác xã hội vào các hoạt động vừa là yêu cầu nhiệm vụ, vừa góp phần hỗ trợ, tư vấn, giúp đỡ bệnh nhân, người nhà khi đến khám, điều trị tại đơn vị.

“Trong 6 tháng đầu năm 2025, Tổ công tác xã hội Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai đã kết nối với các tổ chức, nhóm thiện nguyện, các nhà hảo tâm hỗ trợ kịp thời giúp bệnh nhi phần nào vượt qua khó khăn, an tâm điều trị.

Từ đó, Tổ tiếp nhận tài trợ hơn 30.000 suất ăn miễn phí cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân; hơn 1.000 phần quà bánh kẹo, sữa, bỉm; 300 suất quà là tiền mặt và trao tận tay bệnh nhi với tổng giá trị 110 triệu đồng; hỗ trợ chi phí sinh hoạt và chuyển viện, viện phí cho các bệnh nhi không có thẻ BHYT với tổng số tiền 126 triệu đồng”-bác sĩ Mai Linh cho biết.

Tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai, với trên 70% bệnh nhân điều trị nội trú là đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều bệnh nhân nghèo, khó khăn; thời gian qua, Tổ công tác xã hội Bệnh viện đã kịp thời kết nối các tổ chức, đơn vị, cá nhân hỗ trợ người bệnh về nhiều mặt.

Mới đây, Tổ kết nối với Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup hỗ trợ 50 triệu đồng cho bệnh nhân Rmah Blil (SN 1956, xã Ia Hrú) không có thẻ BHYT, không có tiền đóng viện phí.

Nhận hỗ trợ, bà Kpuih Uôn (con gái ông Rmah Blil) cảm động chia sẻ: “Các bác sĩ đã cứu cha tôi qua cơn nguy kịch và còn kết nối để giúp ông có tiền điều trị bệnh. Gia đình tôi cảm ơn bệnh viện, các bác sĩ và nhà hảo tâm đã quan tâm chia sẻ, giúp cha tôi vượt qua hoạn nạn”.

Ông Đào Ngọc Quân-Tổ trưởng Tổ công tác xã hội (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) trao tiền hỗ trợ của Quỹ Thiện Tâm-Tập đoàn Vingroup đến bà Kpuih Uôn (con gái ông Rmah Blil). Ảnh: ĐVCC

Theo ông Đào Ngọc Quân-Tổ trưởng Tổ công tác xã hội (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai), chỉ riêng 6 tháng đầu năm nay, Tổ đã kết nối với các nhóm, tổ chức thiện nguyện, các đơn vị, nhà hảo tâm phát 25.490 suất ăn miễn phí; phát 400 kg gạo cho bệnh nhân Thalassemia (bệnh tan máu bẩm sinh); thăm hỏi, tặng quà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá gần 1,16 tỷ đồng; phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ 76 thẻ BHYT cho bệnh nhân…

“Để kịp thời hỗ trợ đúng người, đúng địa chỉ, mạng lưới công tác xã hội tại các khoa, phòng luôn nắm bắt tình hình bệnh nhân và báo ngay những trường hợp cần hỗ trợ cho chúng tôi để kết nối hỗ trợ kịp thời cho bệnh nhân. Tổ làm việc xuyên suốt kể cả ngày lễ, Tết để hỗ trợ kịp thời giúp bệnh nhân nghèo có điều kiện điều trị bệnh và không để ai bị bỏ lại phía sau”- ông Quân chia sẻ.