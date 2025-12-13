Trao tặng hơn 4.400 gói hạt giống cho nông dân phía Đông tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-12, công ty TNHH East-West Seed (Hai Mũi Tên Đỏ) phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức trao tặng hơn 4.400 gói hạt giống cho người dân xã Tuy Phước và Tuy Phước Đông.

Cụ thể, nông dân tại các vùng bị thiệt hại bởi thiên tai của hai xã sẽ được nhận 2.000 gói giống cải ngọt và 2.400 gói giống cải xanh mỡ.

Đơn vị hỗ trợ cam kết hạt giống được phân bổ đảm bảo đúng số lượng, chủng loại quy cách và chất lượng như đã công bố.

Đại diện công ty TNHH East-West Seed phối hợp với chính quyền địa phương xã Tuy Phước trao tặng giống cho người dân. Ảnh: Ngọc Diện

Lãnh đạo hai xã Tuy Phước và Tuy Phước Đông đã gửi lời cảm ơn đến Công ty TNHH East-West Seed (Hai Mũi Tên Đỏ) vì sự hỗ trợ thiết thực và kịp thời, đồng thời khẳng định nguồn giống được trao tặng sẽ được phân bổ đúng đối tượng để bà con sớm bắt tay vào sản xuất vụ mới.

Việc hỗ trợ kịp thời các loại giống này được kỳ vọng sẽ giúp bà con sớm tái sản xuất sau thiên tai, khôi phục diện tích bị thiệt hại và ổn định lại mùa vụ.

Đại diện công ty TNHH East-West Seed phối hợp với chính quyền địa phương xã Tuy Phước Đông trao tặng giống cho người dân. Ảnh: Ngọc Diện

Được biết, hoạt động tại Gia Lai là một phần trong kế hoạch hỗ trợ hơn 25.600 gói hạt giống rau màu trị giá gần 180 triệu đồng mà công ty thực hiện tại các tỉnh bị ảnh hưởng nặng khác bởi thiên tai như Đà Nẵng, Khánh Hòa và Đắk Lắk.