Hỗ trợ hơn 33 triệu đồng cho 2 gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 7-8, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã thăm và trao số tiền hơn 33 triệu đồng hỗ trợ 2 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Ân Tường.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trao số tiền hơn 17 triệu đồng cho người thân của chị Võ Thị Thực. Chị Thực là mẹ đơn thân, đang tham gia xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Hiện chị mắc bệnh nặng, tràn khí màng phổi, thủng phổi, đã mổ nội soi 5 lần nhưng không thuyên giảm, không đủ điều kiện chữa trị. 2 người con của chị đang sống cùng ông bà ngoại tại quê nhà.

Hội CTĐ tỉnh trao hỗ trợ cho gia đình chị Võ Thị Thực. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, ngày 20-7, Câu lạc bộ Người tình nguyện Chữ thập đỏ Hoài Ân đã trao 21,4 triệu đồng (do các nhà hảo tâm đóng góp) cho gia đình chị Thực.

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng trao 6,6 triệu đồng cho gia đình ông Nguyễn Thanh Sang và bà Trần Thị Dư. Gia đình ông Sang có 4 người con, trong đó, 2 người con mắc bệnh tan máu bẩm sinh, thu nhập gia đình bấp bênh, vất vả.