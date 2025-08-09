Danh mục
Tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại phường Pleiku

(GLO)- Ngày 9-8, UBND phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Khách sạn Tre Xanh (Công ty cổ phần Điện gió 3D) tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 20 suất quà gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt (mỗi suất trị giá 350.000 đồng) cho các gia đình.

img-1329.jpg
Đại diện Khách sạn Tre Xanh trao 20 suất quà hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Pleiku. Ảnh: Đồng Lai

Đây là lần thứ 3 chương trình “Chung tay vì cộng đồng” được triển khai. Theo kế hoạch, trong tháng 8, hoạt động này sẽ tiếp tục thực hiện tại phường Hội Phú nhằm hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống.

Đặc biệt, Ban tổ chức dự kiến duy trì chương trình thành hoạt động thường xuyên hằng tháng.

Clip: Toàn cảnh chương trình trao quà hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Pleiku (tỉnh Gia Lai). Thực hiện: Đồng Lai
