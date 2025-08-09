Tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại phường Pleiku

(GLO)- Ngày 9-8, UBND phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Khách sạn Tre Xanh (Công ty cổ phần Điện gió 3D) tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 20 suất quà gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt (mỗi suất trị giá 350.000 đồng) cho các gia đình.
Đây là lần thứ 3 chương trình “Chung tay vì cộng đồng” được triển khai. Theo kế hoạch, trong tháng 8, hoạt động này sẽ tiếp tục thực hiện tại phường Hội Phú nhằm hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống.
Đặc biệt, Ban tổ chức dự kiến duy trì chương trình thành hoạt động thường xuyên hằng tháng.
(GLO)- Theo Công văn số 49/CV-BCĐQG của Ban chỉ đạo Quốc gia hiến máu tình nguyện về địa bàn tổ chức tiếp nhận máu, chỉ tiêu tiếp nhận máu của toàn tỉnh Gia Lai mới trong năm 2025 là 42.900 đơn vị máu.
(GLO)- Trước tình hình mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tại các xã miền núi tỉnh Nghệ An, một số đơn vị, cá nhân ở Gia Lai đã và đang tích cực tổ chức quyên góp, vận chuyển hàng hóa thiết yếu nhằm kịp thời hỗ trợ bà con vùng lũ.
(GLO)- Giữa phố núi Pleiku (tỉnh Gia Lai) có một căn bếp nhỏ-nơi bừng lên ngọn lửa của lòng nhân ái. Ở đó, hàng nghìn suất ăn bình dị đã được nấu bằng cả tấm lòng yêu thương, chia sẻ với rất nhiều hoàn cảnh khó khăn.
(GLO)- Từng rèn luyện trong gian khổ, hiểm nguy, khi trở về cuộc sống đời thường, nhiều nữ cựu chiến binh vẫn tiếp tục cống hiến, tích cực tham gia công tác Hội, phát triển kinh tế, hỗ trợ người yếu thế. Họ là những nữ cựu chiến binh "thắp lửa" giữa đời thường.
(GLO)- Ngày 26-7, tại Trường THCS Tam Quan, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND phường Tam Quan và Câu lạc bộ Dược, Nha, y-bác sĩ tình nguyện Bắc Trung Nam, các nhà tài trợ tổ chức chương trình khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
(GLO)- Giữa tháng 7.2025, Câu lạc bộ (CLB) Dấu chân tình nguyện (thuộc Trường Đại học Quy Nhơn) đã tổ chức chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh tại làng K6 (xã Vĩnh Sơn) với nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa mang đậm dấu ấn sẻ chia, tinh thần cống hiến vì đồng bào vùng sâu, vùng xa.
(GLO)- Ngày 22-7, Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai phối hợp với Báo Sài Gòn Giải Phóng và UBND xã Ia Hrú (tỉnh Gia Lai) đến thăm và trao số tiền 13 triệu đồng do bạn đọc hỗ trợ gia đình bà Trần Thị Tuyết Nhung bị ung thư buồng trứng giai đoạn cuối và con gái bị nhiễm chất độc da cam.
(GLO)- Ngày 22-7, Hội Người mù tỉnh Gia Lai phối hợp với Nhóm Gọi Nắng Na Uy và Câu lạc bộ thiện nguyện Quy Nhơn tổ chức chương trình thiện nguyện “Hướng về bà con khó khăn miền đất Võ”, tặng quà cho người mù có hoàn cảnh khó khăn.
(GLO)-Chiều 20-7, Câu lạc bộ Người tình nguyện Chữ thập đỏ Hoài Ân đã trao 21,4 triệu đồng (do câu lạc bộ kêu gọi các nhà hảo tâm đóng góp) cho gia đình chị Võ Thị Thực (39 tuổi, quê ở xã Ân Tường, tỉnh Gia Lai).
(GLO)- Ngày 20-7, tại Hội trường UBND phường Hoài Nhơn Nam, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai phối hợp với Đảng ủy, UBND các phường: Bồng Sơn, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Tây, Câu lạc bộ máu sống Hoài Nhơn tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện.
(GLO)- Trước tình trạng gián đoạn hoạt động hiến máu tại các địa phương sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Hội CTĐ tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 17/CTĐGL đề nghị UBND tỉnh sớm kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh.
(GLO)- Chiều 19-7, tại Trường Tiểu học và THCS số 1 Chư Đang Ya (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), Đoàn xã Biển Hồ phối hợp với Câu lạc bộ xe đạp Đại Đoàn Kết Gia Lai trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.
(GLO)- Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), ngày 16.7, Ban Thanh niên, Ban Phụ nữ Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Quỹ "Lá Xanh", chùa Đống Cao (tỉnh Hưng Yên) tổ chức hoạt động tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng.
(GLO)- Ngày 14-7, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Chư Sê, Hội Chữ thập đỏ Thiện Tâm (TP. Hồ Chí Minh) và UBND xã Phú Thiện tổ chức chương trình tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
(GLO)- Ngày 13-7, tại Nhà văn hóa thôn 2 (xã An Toàn, tỉnh Gia Lai), Chùa Pháp Ấn (phường An Nhơn Nam) và Tịnh thất Chánh Nam (xã Tuy Phước Bắc) phối hợp tổ chức chương trình trao quà từ thiện cho người dân địa phương.
(GLO)- Ngày 12-7, đoàn thiện nguyện Thiện Chí (TP. Hồ Chí Minh) phối hợp với Ban Giám hiệu Trường Tiểu học và THCS Quang Trung (buôn Jứ, xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Trao gửi yêu thương”, tặng quà cho học sinh của trường.
(GLO)- Sáng 12-7, tại Nhà thi đấu đa năng xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai), Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Khoa Huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) và Trung tâm Y tế Phù Mỹ phối hợp tổ chức hiến máu tình nguyện tháng 7-2025.