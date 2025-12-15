Gia Lai: Trao các phần quà trị giá 670 triệu đồng cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ

(GLO)- Ngày 15-12, nhiều đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức xã hội đã trao quà hỗ trợ các trường học và người dân tỉnh Gia Lai bị thiệt hại trong đợt bão lũ vừa qua.

* Công ty cổ phần VTC Truyền thông trực tuyến phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình “Đồng hành cùng nhà trường - học sinh” khắc phục hậu quả bão lũ tại một số trường học trên địa bàn xã Tuy Phước.

Trường Tiểu học số 2 Diêu Trì nhận các phần quà do Công ty cổ phần VTC Truyền thông trực tuyến cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai trao tặng. Ảnh: T.D

Theo đó, đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần VTC Truyền thông trực tuyến cùng Sở Giáo dục và Đào tạo đã tặng cho Trường Tiểu học số 2 Diêu Trì 5 bộ máy tính, 25 phần quà (gồm cặp, vở cho học sinh), 25 suất học bổng IOE, 2 phần quà cho giáo viên; trao tặng Trường Tiểu học số 1 Phước Hiệp 4 bộ máy tính, 25 phần quà cho học sinh, 25 suất học bổng IOE và 2 phần quà cho giáo viên.

Đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần VTC Truyền thông trực tuyến, Sở Giáo dục và Đào tạo trao quà cho học sinh Trường Tiểu học số 1 Phước Hiệp. Ảnh: T.D

Tổng giá trị các phần quà trên 120 triệu đồng, giúp các em học sinh, giáo viên và nhà trường vùng bão lũ nhanh chóng vượt qua khó khăn.

* Cùng ngày, Công an xã Tuy Phước Bắc phối hợp với nhà hảo tâm đã trao 10 chiếc xe đạp, 5.000 quyển vở và 5.000 cây bút cho học sinh Trường Tiểu học số 1 Phước Quang và Trường Tiểu học số 2 Phước Hưng (xã Tuy Phước Bắc). Tổng trị giá các suất quà là 50 triệu đồng.

Tặng quà cho học sinh Trường Tiểu học số 2 Phước Hưng. Ảnh: ĐVCC

* Tại xã Bình Dương, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai cùng các nhà hảo tâm tổ chức trao quà hỗ trợ các hộ dân thiệt hại do bão lũ.

Trao quà cho người dân xã Bình Dương. Ảnh: Việt Lợi

Tại chương trình, các đơn vị đã trao 500 suất quà (mỗi suất gồm 300 nghìn đồng tiền mặt và hiện vật trị giá 700 nghìn đồng) cho các hộ dân trên địa bàn xã Bình Dương.