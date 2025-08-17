Danh mục
Xã Bình Dương phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

(GLO)- Ngày 16-8, Đảng bộ xã Bình Dương tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Xã Bình Dương được thành lập trên cơ sở sáp nhập diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Mỹ Lợi, xã Mỹ Phong và thị trấn Bình Dương, với hơn 27 nghìn nhân khẩu.

2.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Bình Dương

Tại Đại hội, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đề nghị: Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; bảo đảm quốc phòng- an ninh.

1-6587.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Dương nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: Bình Dương

Về phát triển kinh tế, xã Bình Dương cần phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo dựa vào vùng nguyên liệu từ sản phẩm nông-lâm nghiệp; đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển Cụm công nghiệp Bình Dương, dự án năng lượng trên đầm Trà Ổ; phát triển nông nghiệp theo hướng đa dạng, chuyên sâu, bền vững gắn với nông nghiệp thông minh, nông nghiệp xanh, tuần hoàn. Phấn đấu đến năm 2030, xã Bình Dương đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, định hướng đến 2035 trở thành phường.

Đại hội công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Phan Xuân Nam được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

