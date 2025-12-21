Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Khởi động chương trình “Tết nhân ái” Xuân Bính Ngọ năm 2026

(GLO)- Ngày 21-12, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai khởi động chương trình “Tết nhân ái” Xuân Bính Ngọ năm 2026 tại xã An Hòa và phường Bồng Sơn, Hoài Nhơn Đông.

Tại chương trình, đoàn đã trao tặng 600 suất quà cho người dân là hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân của thiên tai, người khuyết tật, người già neo đơn, trẻ em mồ côi, người yếu thế. Mỗi suất quà trị giá 600 nghìn đồng.

khoi-dong-chuong0trinh-tet-nhan-ai-tai-gia-lai.jpg
Đoàn trao tặng các phần quà cho người dân phường Bồng Sơn. Ảnh: ĐVCC

Chương trình “Tết nhân ái” Xuân Bính Ngọ năm 2026 nhằm lan tỏa tinh thần nhân ái, khơi dậy sự tham gia của cộng đồng, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tại địa phương chăm lo Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ có người nhiễm chất độc da cam, người khuyết tật, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong năm 2025, người không có điều kiện vui Xuân, đón Tết.

Theo đó, các cấp Hội trong tỉnh phấn đấu hỗ trợ ít nhất 60.750 suất quà Tết, giá trị ít nhất 500 nghìn đồng/suất quà (gồm tiền mặt và hiện vật). Mỗi chương trình “Tết nhân ái” cấp tỉnh tặng ít nhất 500 suất quà, giá trị 600 ngàn đồng/suất. Ngoài ra, mỗi xã, phường phấn đấu tổ chức 1 chương trình cấp xã với quy mô tối thiểu cho 200 người hưởng lợi và giá trị quà tặng tối thiểu 500 nghìn đồng/người.

Chương trình “Tết nhân ái” Xuân Bính Ngọ năm 2026 được triển khai từ nay đến ngày 10-2-2026.

8a222ba0dcb853e60aa9.jpg
Chương trình “Tết nhân ái” Xuân Bính Ngọ năm 2026 nhằm lan tỏa tinh thần nhân ái, chăm lo Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: ĐVCC

Hội Chữ thập đỏ tỉnh phát động “Tết nhân ái” Xuân Bính Ngọ 2026 trong toàn tỉnh và triển khai và hướng dẫn các xã, phường, đơn vị trực thuộc triển khai chương trình.

Các đơn vị, xã, phường đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về “Tết Nhân ái”; phối hợp với các cơ quan báo, đài tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của “Tết nhân ái”; phản ánh kịp thời kết quả đạt được; biểu dương những mô hình, điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện tại địa phương; dựa trên điều kiện thực tế, khả năng vận động nguồn lực để tổ chức các hoạt động “Hội chợ - tặng quà - vui Tết” theo hình thức và quy mô phù hợp.

