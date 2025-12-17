Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Trao quà hỗ trợ người dân xã Canh Vinh và Tuy Phước Đông

TRẦN DUNG TRẦN DUNG VÕ HƯỜNG
(GLO)- Ngày 16-12, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ TP. Hà Nội tổ chức tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại xã Canh Vinh. Cùng với đó, Tập đoàn Bảo Việt cũng trao những phần quà ý nghĩa đến người dân và học sinh xã Tuy Phước Đông. 

Cụ thể, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã trao 287 suất quà cho các hộ gia đình gặp khó khăn sau thiên tai ở xã Canh Vinh. Tổng giá trị quà tặng trên 223 triệu đồng.

4389717975126671055.jpg
Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai và Hội Chữ thập đỏ TP. Hà Nội trao quà cho người dân xã Canh Vinh bị thiệt hại bởi mưa lũ. Ảnh: ĐVCC

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai cùng Hội Chữ thập đỏ TP. Hà Nội cũng trao tặng 15 máy tính bảng và vở cho 558 học sinh của các trường THCS trên bàn xã Canh Vinh; tặng 100 thùng sữa và vở cho 692 học sinh của Trường Tiểu học Canh Vinh. Tổng giá trị hỗ trợ là 170 triệu đồng.

hoi-chu-thap-do-trao-qua-cho-hoc-sinh-va-nguoi-dan-xa-canh-vinh.jpg
Đoàn trao tặng nhiều phần quà cho học sinh các trường học trên địa bàn xã Canh Vinh. Ảnh: ĐVCC

Tại xã Tuy Phước Đông, đại diện Tập đoàn Bảo Việt đã thăm hỏi, động viên, chia sẻ khó khăn với người dân địa phương; đồng thời trao 300 suất quà cho học sinh, mỗi suất gồm 500 nghìn đồng tiền mặt và quần áo, tập vở.

Lãnh đạo Tập đoàn Bảo Việt trao quà cho học sinh xã Tuy Phước Đông. Ảnh: Hoàng Vũ

Lãnh đạo Tập đoàn Bảo Việt trao quà cho học sinh xã Tuy Phước Đông. Ảnh: Hoàng Vũ

Bên cạnh đó, Tập đoàn Bảo Việt còn hỗ trợ 10 tấn gạo, 1.000 bộ quần áo, 500 kg đường và 50 triệu đồng cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai trên địa bàn xã. Tổng giá trị các phần quà và kinh phí hỗ trợ là 450 triệu đồng.

