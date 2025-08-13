Người dân Gia Lai hướng về vùng lũ Điện Biên

(GLO)-Những ngày này, ngôi nhà tại địa chỉ 77 Tôn Thất Thuyết (phường Hoài Nhơn Nam) nhộn nhịp người mang đến gạo, mì, cá cơm rim… Theo kế hoạch, chuyến xe nghĩa tình của Câu lạc bộ tình nguyện viên Chữ thập đỏ Bạch Mai Trang (CLB) sẽ đến với vùng lũ Điện Biên vào sáng 14-8.

Chia sẻ yêu thương

Càng gần ngày xuất phát, nơi tập kết càng nhộn nhịp hơn. Người bưng bao gạo, người khệ nệ khiêng thùng mì. Ở một góc, vài thành viên tranh thủ xếp lại các kiện hàng để tiết kiệm chỗ; số khác thì tỉ mẩn đóng gói từng phần quà, bảo đảm khi đến tay người nhận vẫn nguyên vẹn.

Tất cả bắt đầu từ lời kêu gọi được đăng ngày 1-8. Chưa đầy 24 giờ sau, điện thoại của các thành viên trong CLB đã reo liên hồi.

Người tặng quà đầu tiên cho chuyến đi là bà Đỗ Thị Hồng Sen (SN 1960, phường Bồng Sơn). Ngay khi biết tin, bà Sen đã gửi 100 thùng mì, trị giá khoảng 8 triệu đồng. Bà nói: “Mỗi lần CLB đứng ra kêu gọi, tôi đều tham gia và nhiều lần cùng họ đến những nơi vùng sâu, vùng xa. Với chương trình lần này, tôi cũng tin rằng quà sẽ đến đúng nơi, đúng người cần. Nhìn kho quà ngày một đầy, tôi thấy ấm lòng như chính mình cũng sắp được cùng mọi người lên đường”, bà Sen chia sẻ.

Không chỉ nhận đóng góp từ những người quen, có người chưa từng gặp mặt vẫn chủ động tìm cách góp một phần, khiến cho chuyến đi càng thêm ý nghĩa.

Người dân gửi tặng thực phẩm cho bà con Điện Biên. Ảnh: ĐVCC

Bà Võ Thị Bé (SN 1963, phường Hoài Nhơn) là một trong số ấy. Bà Bé biết đến hoạt động này qua Facebook liền nhờ con dâu kết nối. Ban đầu, bà gửi 100 thùng mì rồi rủ con gái góp thêm 10 thùng dầu ăn. Sau đó, bà nảy ra ý tưởng tự tay làm những hũ cá rim để tặng, bởi món ăn này dễ bảo quản, vị lại ngon.

“Tôi rủ hàng xóm và bạn bè ở xa gom góp làm 500 hũ cá cơm rim nước dừa. Chúng tôi làm suốt 3 ngày, mỗi ngày hơn 100 hũ. Cả xóm góp của, góp công, dùng 4 - 5 lò rim cá cho kịp. Tấm lòng dân biển chúng tôi chỉ có vậy, nhưng ai cũng mong sẽ sẻ chia phần nào với người dân ở vùng cao”, bà Bé chia sẻ.

Người dân phường Hoài Nhơn tập trung làm từng hũ cá cơm rim. Ảnh: ĐVCC

Cũng với mong muốn chia sẻ khó khăn với bà con vùng lũ, bà Lê Thị Tố Diệu (SN 1977, phường Quy Nhơn) đã vận động bạn bè góp chi phí, gửi tặng 500 hũ mắm ruốc. Bà Diệu tâm sự: “Dù rất muốn trực tiếp đi đến các bản để tặng quà nhưng vì bận việc gia đình nên tôi không thể tham gia. Số quà này là tấm lòng của tôi và bạn bè, mong người dân nơi xa có thêm chút hương vị biển trong bữa cơm thường ngày, nhất là khi chưa khắc phục xong hậu quả lũ lụt”.

Bà Diệu (bìa phải) gửi tặng 500 hũ mắm ruốc. Ảnh: D.L

Nhờ sự chung tay của bao tấm lòng, chưa đầy nửa tháng, kho quà đã đầy ắp: 2,5 tấn gạo, 600 quần mới, 500 áo mới, 500 thùng mì, 500 kg đường, bột ngọt, dầu ăn, nước mắm, hàng trăm ba lô, cùng thuốc men, bánh kẹo... sẵn sàng hướng về vùng cao.

Sẵn sàng vượt đường xa

Theo kế hoạch, đoàn sẽ trao quà cho 72 hộ ở bản Háng Pu Xi (xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên) và một số bản lân cận.

Thành viên CLB Tình nguyện viên Chữ thập đỏ Bạch Mai Trang đang đóng gói từng phần quà cho chuyến đi thiện nguyện sắp đến. Ảnh: ĐVCC

Chuyến đi đến Điện Biên sẽ trải qua hàng trăm cây số đường núi, mùa mưa lũ lại tiềm ẩn không ít nguy hiểm. Nhưng với các thành viên Câu lạc bộ, đây là hành trình họ mong đợi.

Ngày xuất phát cận kề, chị Đoàn Thị Hương (SN 1981, phường Hoài Nhơn Nam), Chủ nhiệm CLB, vẫn miệt mài kiểm hàng, gọi điện sắp xếp xe. Chị bỏ ra 10 triệu đồng đóng góp, rồi kêu gọi thêm. Đến nay, CLB đã huy động được 90 triệu đồng tiền mặt và 600 suất quà. Trong đó, 500 suất quà với định mức 750 nghìn đồng/suất và 100 suất quà với định mức 250 nghìn đồng/suất. Tổng trị giá chuyến đi khoảng 480 triệu đồng (số liệu tính đến hết ngày 11-8).

Chị chị Đoàn Thị Hương (bìa trái) nhận đường từ những nhà hảo tâm ở địa phương. Ảnh: ĐVCC

“Khi đăng lời kêu gọi, tôi chỉ hy vọng gom được đủ số quà cơ bản. Nhưng chính sự hưởng ứng mạnh mẽ từ khắp nơi đã tiếp thêm động lực để chúng tôi chuẩn bị chu đáo hơn. Nhìn từng hũ cá, bao gạo, bộ quần áo… tôi thấy mọi người đã đặt trọn yêu thương vào đó. Chúng tôi sẽ mang nguyên vẹn tình cảm ấy đến người dân ở Điện Biên xa xôi”, chị Hương xúc động nói.

Thành viên CLB tình nguyện viên Chữ thập đỏ Bạch Mai Trang vận chuyển những món quà mà người dân gửi tặng. Ảnh: ĐVCC

Sáng 14-8, chuyến xe thiện nguyện khởi hành, mang theo cả hàng hóa lẫn tấm lòng của người dân tỉnh Gia Lai hướng về vùng lũ. Từ sự góp sức của nhiều người, hàng trăm câu chuyện nhỏ đã kết thành một hành trình lớn. Và khi xe lăn bánh, CLB Tình nguyện viên Chữ thập đỏ Bạch Mai Trang không chỉ mang theo những phần quà, mà còn gửi gắm niềm tin, để nơi biên giới xa xôi giữa mùa mưa lũ vẫn vẹn nguyên hơi ấm tình người.