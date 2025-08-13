Tặng 100 suất quà cho người dân và học sinh miền núi Vân Canh

(GLO)- Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai cùng Chi hội Bác Ái Tuy Phước vừa tổ chức chương trình tặng quà chia sẻ yêu thương với người dân và học sinh dân tộc thiểu số ở xã miền núi Vân Canh.

Theo đó, đoàn đã trao 50 suất quà cho các em học sinh dân tộc Bahnar ở làng Canh Phước, xã Vân Canh. Mỗi suất quà trị giá 600 nghìn đồng, bao gồm: đồ dùng học tập, đồ dùng cá nhân, bánh kẹo và một số nhu yếu phẩm.

Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai cùng Chi hội Bác Ái Tuy Phước trao quà cho bà con làng Canh Lãnh, xã Vân Canh. Ảnh: K.H

Đồng thời, đoàn cũng trao 50 suất quà (700 nghìn đồng/suất) cho bà con làng Canh Lãnh. Mỗi suất gồm: 10 kg gạo, 1 thùng mì tôm, nước mắm, sữa, bánh và 100 nghìn đồng tiền mặt.

Tổng kinh phí quà tặng là 65 triệu đồng, do Chi hội Bác Ái Tuy Phước cùng Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh chung tay tài trợ.