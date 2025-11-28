Công ty cổ phần TASCO hỗ trợ 1 tỷ đồng cho Gia Lai khắc phục hậu quả bão lũ

(GLO)- Ngày 28-11, ông Nguyễn Thế Minh-Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần TASCO (TP. Hà Nội) cùng đoàn công tác đã đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để trao kinh phí hỗ trợ tỉnh Gia Lai khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra.

Theo đó, đại diện Công ty cổ phần TASCO đã trao số tiền ủng hộ 1 tỷ đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhằm hỗ trợ cho bà con bị thiệt hại do mưa lũ gây nên có thêm kinh phí để tái thiết cuộc sống.

Nguồn kinh phí trên do các công ty, đơn vị thành viên trong hệ thống TASCO đóng góp.

Đại diện Công ty cổ phần TASCO trao kinh phí hỗ trợ cho tỉnh Gia Lai khắc phục thiệt hại sau bão lũ. Ảnh: ĐVCC

Việc trao kinh phí hỗ trợ người dân Gia Lai là một trong những hoạt động an sinh xã hội thường xuyên của đơn vị. Qua đó, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, sự cộng đồng, chung tay, trách nhiệm của các doanh nghiệp đối với sự phát triển của tỉnh nhà.