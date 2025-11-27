Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

VietinBank hỗ trợ tỉnh Gia Lai 2 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai

VÕ HƯỜNG
(GLO)- Sáng 27-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận 2 tỷ đồng từ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) hỗ trợ tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả thiên tai.

Tham dự buổi tiếp nhận có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn và đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam-Chi nhánh Khu vực 11.

dai-dien-vietinbank-chi-nhanh-kcn-phu-tai-trao-tang-2-ty-dong-ho-tro-tinh-gia-lai-khac-phuc-hau-qua-thien-tai.jpg
Đại diện VietinBank Chi nhánh KCN Phú Tài trao bảng tượng trưng 2 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Võ Hường

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cho biết: Hai đợt bão lũ liên tiếp đã gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh trên diện rộng; cơ sở hạ tầng cùng hệ thống điện, đường, trường, trạm… bị hư hỏng nặng, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân. Trong thời điểm khó khăn này, sự hỗ trợ kịp thời của các doanh nghiệp và nhà hảo tâm là vô cùng quan trọng, giúp người dân sớm tái thiết cuộc sống.

Hiện nay, tỉnh đang tập trung hỗ trợ sinh kế và ổn định đời sống người dân sau thiên tai. Về lâu dài, tỉnh sẽ xây dựng các khu tái định cư, xem đây là giải pháp căn cơ nhằm giảm thiểu thiệt hại về người khi thiên tai xảy ra.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đánh giá cao khoản hỗ trợ của VietinBank, khẳng định khoản hỗ trợ sẽ được sử dụng đúng mục đích, góp phần khắc phục hậu quả bão lũ và ổn định đời sống người dân.

