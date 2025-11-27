Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

BIDV hỗ trợ tỉnh Gia Lai 10 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão lũ

VÕ HƯỜNG
(GLO)- Sáng 27-11, đoàn công tác do Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Phan Đức Tú làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao tặng 10 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả bão lũ.

Tiếp đoàn có các đồng chí: Thái Đại Ngọc-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

lanh-dao-ngan-hang-tmcp-dau-tu-va-phat-trien-viet-nam-da-trao-10-ty-dong-ho-tro-tinh-gia-lai-on-dinh-doi-song-nguoi-dan-vung-thien-tai.jpg
Lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam trao tặng 10 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Gia Lai ổn định đời sống người dân vùng thiên tai. Ảnh: Võ Hường

Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIDV Phan Đức Tú bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc trước những thiệt hại nặng nề mà tỉnh Gia Lai phải gánh chịu sau hai đợt bão lũ liên tiếp. Đồng hành cùng địa phương trong công tác khắc phục hậu quả bão lũ, BIDV đã và đang triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Bên cạnh đó, lãnh đạo BIDV cũng chỉ đạo các chi nhánh rà soát, triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất theo chủ trương của Chính phủ như giãn nợ, hoãn nợ, giảm lãi suất...

Với khoản kinh phí lần này, BIDV hy vọng góp phần cùng tỉnh giúp người dân vùng thiên tai sớm ổn định cuộc sống.

bi-thu-tinh-uy-gia-lai-thai-dai-ngoc-danh-gia-cao-su-chia-se-cua-bidv-doi-voi-tinh-trong-qua-trinh-khac-phuc-hau-qua-bao-lu.png
Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đánh giá cao sự chia sẻ của BIDV đối với tỉnh trong quá trình khắc phục hậu quả bão lũ. Ảnh: Minh Hoàng

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc cho biết: Hai đợt bão lũ liên tiếp vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ sở hạ tầng, đời sống người dân và hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn. Đây được xem là đợt bão lũ lớn nhất từ trước đến nay tại khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai.

Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao sự chia sẻ, hỗ trợ kịp thời của BIDV đối với người dân chịu thiệt hại; đồng thời mong muốn Ngân hàng sẽ triển khai các giải pháp thiết thực, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh sau thiên tai.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn BIDV tiếp tục đồng hành cùng tỉnh trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội. Thông qua ngân hàng, tỉnh sẽ nắm bắt kịp thời tình hình “sức khỏe" của doanh nghiệp để đưa ra những chỉ đạo phù hợp với mục tiêu phát triển của địa phương.

null