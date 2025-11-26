Gia Lai: Tập trung các giải pháp phát triển du lịch sau thiên tai

(GLO)- Sáng 26-11, UBND tỉnh tổ chức họp trực tuyến nghe báo cáo công tác chuẩn bị đăng cai "Năm du lịch quốc gia-Gia Lai 2026"; triển khai kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch sau thiên tai, Đề án phát triển du lịch tỉnh Gia Lai giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và UBND các xã, phường liên quan; đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh, Hiệp hội Ẩm thực tỉnh, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch thông qua Dự thảo Đề án tổ chức sự kiện Năm Du lịch quốc gia-Gia Lai 2026; tổng hợp nội dung góp ý của các sở, ngành về hồ sơ đăng ký đăng cai “Năm Du lịch quốc gia 2026”; báo cáo tình hình thiệt hại sau bão số 13 của các đơn vị kinh doanh du lịch; kế hoạch phục hồi và thu hút khách du lịch đến Gia Lai sau bão; định hướng phát triển du lịch theo Đề án phát triển du lịch tỉnh Gia Lai giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

“Năm Du lịch quốc gia-Gia Lai 2026” là sự kiện văn hóa-kinh tế-xã hội và du lịch tiêu biểu quy mô quốc gia và quốc tế. Sự kiện góp phần khẳng định thế mạnh du lịch gắn với biển, núi rừng Tây Nguyên và văn hóa đặc sắc, hướng tới mục tiêu đưa Gia Lai trở thành trung tâm du lịch hàng đầu Đông Nam Á đến năm 2045.

Theo đề án, sự kiện có chủ đề: “Gia Lai-Hội tụ bản sắc, Lan tỏa xanh”, dự kiến khai mạc vào ngày 31-3-2026 và bế mạc vào cuối tháng 12-2026. Sự kiện sẽ giới thiệu, quảng bá du lịch văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của Việt Nam nói chung và Gia Lai nói riêng; thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, tạo đột phá về du lịch, phấn đấu đón 15 triệu lượt khách năm 2026, doanh thu 40.000 tỷ đồng (tăng 33% so với năm 2025).

Đại biểu đề xuất các ý kiến, giải pháp phát triển du lịch sau thiên tai tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Về Kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch sau thiên tai, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã xây dựng các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó ưu tiên đảm bảo an toàn điểm đến và an toàn cho khách du lịch; nâng cao chất lượng dịch vụ tại các khu, điểm du lịch; xây dựng các sản phẩm và gói khuyến mãi kích cầu nhằm thúc đẩy nhu cầu du lịch trở lại. Đồng thời, đẩy mạnh truyền thông, quảng bá, xúc tiến du lịch; hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục hoạt động, từng bước ổn định và phát triển thị trường du lịch trong thời gian tới…

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành, đơn vị và địa phương đã chia sẻ về tiềm năng, tình hình phát triển du lịch; khó khăn, hạn chế mà ngành Du lịch đang gặp phải. Đồng thời, đề xuất các giải pháp phục hồi và phát triển du lịch sau thiên tai; giải pháp thực hiện hiệu quả Đề án triển khai du lịch tỉnh Gia Lai giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh: Tỉnh Gia Lai xác định du lịch là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn. Sự kiện “Năm du lịch quốc gia-Gia Lai 2026” là tiền đề để đẩy mạnh phát triển du lịch, cũng là cơ hội triển khai hiệu quả các nhiệm vụ về văn hóa, du lịch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành và địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ trong triển khai các giải pháp phát triển du lịch, trọng tâm là khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra, cũng như chuẩn bị tốt cho sự kiện “Năm du lịch quốc gia-Gia Lai 2026”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Sở Công Thương rà soát lại thiệt hại liên quan đến du lịch để đề xuất tỉnh có phương án khôi phục, nhất là giúp các địa phương, cơ sở kinh doanh, lưu trú nhanh chóng phục hồi.

Đối với công tác chuẩn bị cho “Năm du lịch quốc gia-Gia Lai 2026”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì cùng các địa phương triển khai chỉnh trang đô thị, đặc biệt là đối với phường Pleiku và Quy Nhơn. Quá trình triển khai phải hết sức lưu ý đến kiến trúc mỹ quan đô thị, phù hợp với đặc thù địa phương.

Liên quan đến việc tổ chức các sự kiện trong “Năm du lịch quốc gia-Gia Lai 2026”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch xác định rõ đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, địa điểm thực hiện; phối hợp với Sở Tài chính xác định các nhiệm vụ không được sử dụng ngân sách nhà nước để huy động nguồn lực.

Các sự kiện được tổ chức phải đảm bảo gắn kết giữa lễ hội với văn hóa và ẩm thực. Trong đó, nâng tầm các lễ hội đặc sắc, các trò chơi dân gian; đồng thời, bổ sung các hoạt động thể thao và đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư. Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương rà soát, đề xuất xây dựng các chuỗi cửa hàng giới thiệu sản phẩm OCOP và các sản phẩm du lịch, ẩm thực.

Đối với việc tổ chức các sự kiện quốc tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị triển khai Festival cồng chiêng quốc tế; áp dụng mô hình trải nghiệm cà phê từ vườn cây đến hệ thống máy móc rang xay và các sản phẩm cà phê, sản phẩm chế biến từ cà phê.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý có thể tổ chức “Năm du lịch cộng đồng” để mỗi người dân là một đại sứ trong tham gia xây dựng cảnh quan, con người thân thiện, tuyên truyền và quảng bá hình ảnh địa phương nhằm thu hút khách du lịch.