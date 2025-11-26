Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh hỗ trợ Gia Lai 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ

(GLO)- Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao 1 tỷ đồng hỗ trợ Gia Lai khắc phục hậu quả lũ, ưu tiên giáo dục để học sinh sớm trở lại trường.

Sáng 26-11, đoàn công tác của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh do đồng chí Đoàn Minh Huấn-Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện-làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kinh phí giúp Gia Lai khắc phục hậu quả thiên tai.

Tiếp đoàn có các đồng chí: Thái Đại Ngọc-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao 1 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào tỉnh Gia Lai bị thiệt hại do thiên tai. Ảnh: Phi Long.

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã hỗ trợ tỉnh Gia Lai 1 tỷ đồng với mong muốn góp phần giúp tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, hỗ trợ người dân tái thiết cuộc sống, khôi phục sản xuất và sớm ổn định sinh hoạt sau thiên tai.

Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh: Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là tình cảm, sự đồng hành của đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện đối với người dân Gia Lai trong thời điểm khó khăn hiện nay.

Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn chia sẻ với những khó khăn, mất mát đồng bào Gia Lai. Ảnh: Phi Long

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc bày tỏ trân trọng tình cảm và sự quan tâm kịp thời của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Đồng thời, khẳng định trong bối cảnh nhiều khu vực còn chịu thiệt hại nặng, nguồn hỗ trợ sẽ được ưu tiên phân bổ đúng đối tượng, bảo đảm công khai và hiệu quả; trong đó đặc biệt chú trọng khắc phục thiệt hại trong lĩnh vực giáo dục, giúp sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị và tạo điều kiện để học sinh sớm trở lại trường.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc bày tỏ trân trọng trước sự hỗ trợ của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: Phi Long

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc nhấn mạnh: Sự chung tay của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh góp phần tiếp thêm nguồn lực để Gia Lai nhanh chóng ổn định đời sống của người dân và phục hồi sau thiên tai.