Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh hỗ trợ Gia Lai 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ

PHÚ HÒA
(GLO)- Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao 1 tỷ đồng hỗ trợ Gia Lai khắc phục hậu quả lũ, ưu tiên giáo dục để học sinh sớm trở lại trường.

Sáng 26-11, đoàn công tác của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh do đồng chí Đoàn Minh Huấn-Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện-làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kinh phí giúp Gia Lai khắc phục hậu quả thiên tai.

Tiếp đoàn có các đồng chí: Thái Đại Ngọc-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

hoc-vien-2.jpg
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao 1 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào tỉnh Gia Lai bị thiệt hại do thiên tai. Ảnh: Phi Long.

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã hỗ trợ tỉnh Gia Lai 1 tỷ đồng với mong muốn góp phần giúp tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, hỗ trợ người dân tái thiết cuộc sống, khôi phục sản xuất và sớm ổn định sinh hoạt sau thiên tai.

Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh: Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là tình cảm, sự đồng hành của đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện đối với người dân Gia Lai trong thời điểm khó khăn hiện nay.

hoc-vien-1.jpg
Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn chia sẻ với những khó khăn, mất mát đồng bào Gia Lai. Ảnh: Phi Long

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc bày tỏ trân trọng tình cảm và sự quan tâm kịp thời của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Đồng thời, khẳng định trong bối cảnh nhiều khu vực còn chịu thiệt hại nặng, nguồn hỗ trợ sẽ được ưu tiên phân bổ đúng đối tượng, bảo đảm công khai và hiệu quả; trong đó đặc biệt chú trọng khắc phục thiệt hại trong lĩnh vực giáo dục, giúp sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị và tạo điều kiện để học sinh sớm trở lại trường.

hoc-vien-4.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc bày tỏ trân trọng trước sự hỗ trợ của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: Phi Long

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc nhấn mạnh: Sự chung tay của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh góp phần tiếp thêm nguồn lực để Gia Lai nhanh chóng ổn định đời sống của người dân và phục hồi sau thiên tai.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 vác bao cát để đắp hai tuyến đê bị vỡ.

Xã Tuy Phước phối hợp với Lữ đoàn 573 sửa chữa 2 tuyến đê bị vỡ

Thời sự

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, trong ngày 25-11, chính quyền xã Tuy Phước đã phối hợp với Lữ đoàn 573 (Quân khu 5, đóng tại phường An Nhơn Nam) triển khai khẩn cấp công tác khắc phục 2 đoạn đê bị vỡ trong đợt mưa lũ vừa qua để bảo vệ khu dân cư và diện tích sản xuất nông nghiệp.

Các doanh nghiệp KCN Phú Tài thiệt hại nặng do lũ

Doanh nghiệp Gia Lai đối mặt thiệt hại hàng trăm tỷ đồng sau lũ

Thời sự

(GLO)- Đợt lũ lịch sử đã gây thiệt hại nặng cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đặc biệt tại Khu công nghiệp Phú Tài. Ngay sau khi nước rút, toàn bộ Khu công nghiệp hiện lên với cảnh bùn đất phủ dày trên các nhà xưởng, hàng hóa ngổn ngang, nhiều kiện sản phẩm hư hỏng hoàn toàn.

Khẩn trương hỗ trợ các địa phương khu vực miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Khẩn trương hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả lũ lụt

Thời sự

(GLO)- Sáng 23-11, từ thành phố Johannesburg (Nam Phi), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với điểm cầu Chính phủ tại Hà Nội và các điểm cầu địa phương bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt lớn gồm các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

Tập trung hỗ trợ nhân dân ổn định đời sống, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

Tập trung hỗ trợ nhân dân ổn định đời sống, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

Thời sự

(GLO)- Làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai vào chiều 21-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long yêu cầu tỉnh tập trung triển khai hiệu quả việc khắc phục hậu quả bão lũ, ổn định cuộc sống của người dân và khôi phục sản xuất kinh doanh theo phương châm “nước rút đến đâu khắc phục ngay đến đó”.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long tặng quà người dân thôn Luật Lễ (xã Tuy Phước).

Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai

Thời sự

(GLO)- Kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và thăm hỏi đời sống người dân vào chiều ngày 21-11, Phó Thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu tỉnh Gia Lai tập trung tối đa lực lượng, phương tiện nhanh chóng khắc phục hậu quả, nhất là đảm bảo an sinh xã hội và khôi phục các hạ tầng thiết yếu.

