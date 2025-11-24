Gia Lai: Duy trì trạng thái sẵn sàng lực lượng, phương tiện để ứng phó với thiên tai

(GLO)- Tại Công điện số 20/CĐ-UBND ngày 24-11, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các lực lượng duy trì trạng thái sẵn sàng lực lượng, phương tiện để ứng phó với các đợt thiên tai tiếp theo, trước mắt là áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Theo đó, để khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lũ, chuẩn bị ứng phó với thiên tai trong thời gian đến, thực hiện Công điện số 227/TTg ngày 23/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các xã, phường ven biển theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) có khả năng mạnh lên thành bão; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại sau mưa lũ. Ảnh: P.V

UBND các xã, phường tập trung huy động tối đa lực lượng, phương tiện để khẩn trương thu gom và xử lý cây xanh gãy đổ, rác thải, bùn đất; làm sạch khu dân cư, trường học, trạm y tế, chợ và các khu công cộng; đồng thời sửa chữa tạm thời các tuyến đường hư hỏng, khôi phục nhanh các dịch vụ thiết yếu, bảo đảm giao thông và sinh hoạt của Nhân dân. Chủ động tuyên truyền biện pháp phòng bệnh sau lũ; vận động nhân dân tổng vệ sinh nhà cửa, chuồng trại, khuôn viên và huy động các đoàn thể hỗ trợ các hộ khó khăn, người già, neo đơn; hoàn thành trước ngày 30-11.

Tuyên truyền vận động, kêu gọi nhân dân, các tổ chức đoàn thể ở cơ sở và tổ dân phố/thôn tích cực tham gia, phối hợp cùng các lực lượng trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Nâng cao tinh thần trách nhiệm cộng đồng, không để xảy ra tình trạng thờ ơ, trông chờ, khoán trắng cho lực lượng chức năng khắc phục, xử lý thiệt hại.

Khẩn trương tổ chức khắc phục các tuyến đê Luật Lễ, Vân Hội trên địa bàn xã Tuy Phước và các công trình thủy lợi bị hư hỏng do mưa bão; bảo đảm an toàn cho các đợt mưa, bão sắp tới và phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ 2025-2026.

Tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh đối với người dân bị thiệt hại do thiên tai. Khẩn trương cấp phát gạo Trung ương hỗ trợ đến tận tay người dân, hoàn thành trước ngày 26-11. Bố trí chỗ ở tạm; huy động các lực hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa, hoàn thành trước ngày 28-11; xây mới, tái định cư cho các hộ có nhà bị sập đổ, trôi, hư hỏng nặng, hoàn thành trước ngày 31-1-2026.

Chủ tịch UBNd tỉnh yêu cầu huy động các lực hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa, hoàn thành trước ngày 28-11. Ảnh: P.V

Khẩn trương rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác thiệt hại và nhu cầu hỗ trợ (trước mắt và lâu dài) theo đúng quy định; gửi báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 27-11-2025. Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm toàn diện đối với số liệu, hồ sơ và nội dung báo cáo, đề xuất của địa phương.

Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục bố trí lực lượng, cùng với các lực lượng tăng cường của Trung ương hỗ trợ các địa phương, Nhân dân và doanh nghiệp trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai; bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Chủ động rút kinh nghiệm trong công tác bố trí lực lượng, phương tiện ứng cứu trong bão lũ; duy trì trạng thái sẵn sàng lực lượng, phương tiện để ứng phó với các đợt thiên tai tiếp theo, trước mắt là ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão.

Sở Công Thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường và các đơn vị liên quan kiểm soát chặt chẽ giá cả hàng hóa, chống găm hàng, đầu cơ, tăng giá bất hợp lý; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Sở Xây dựng khẩn trương tổ chức khắc phục và khôi phục các tuyến giao thông đô thị và giao thông nông thôn bị hư hỏng, sạt lở; bảo đảm lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là các tuyến huyết mạch phục vụ công tác cứu trợ, vận chuyển hàng hóa, đi lại của Nhân dân. Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hoàn thành việc trục vớt các tàu thuyền bị chìm do bão số 13 tại xã Cát Tiến.

Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo ứng phó kịp thời. Hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp và Nhân dân khôi phục sản xuất nông nghiệp; thu dọn, cải tạo đồng ruộng; gieo trồng lại diện tích hoa màu bị thiệt hại; tổ chức sửa chữa, gia cố hệ thống thủy lợi, kênh mương, hồ đập, công trình phòng chống thiên tai bị hư hỏng, bảo đảm an toàn vận hành trong thời gian tới. Rà soát thiệt hại trong lĩnh vực nông nghiệp và tham mưu bố trí kinh phí hỗ trợ Nhân dân sớm phục hồi sản xuất, ổn định đời sống theo quy định.

Đồng thời, phối hợp với Sở Công Thương chỉ đạo các chủ hồ đập thủy điện, thủy lợi vận hành hồ chứa an toàn theo đúng quy trình, bảo đảm an toàn hạ du và sẵn sàng ứng phó với các đợt thiên tai tiếp theo.

Công ty Điện lực Gia Lai huy động tối đa lực lượng, phương tiện để khẩn trương khắc phục hệ thống lưới điện bị hư hỏng; ưu tiên khôi phục điện cho các khu vực bệnh viện, nhà máy cấp nước, công sở và các khu dân cư còn bị mất điện từ bão số 13 đến nay, đặc biệt tại khu vực Tuy Phước và một số phường thuộc khu vực thành phố Quy Nhơn (trước đây) bị thiệt hại nặng do mưa lũ.