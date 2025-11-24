Xuất hiện áp thấp nhiệt đới gần biển Đông, khả năng mạnh lên thành bão

(GLO)- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (24-11), một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines.

Cụ thể, hồi 8 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,5 độ Vĩ Bắc; 127,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61 km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới phát lúc 09h00 ngày 24/11/2025

Dự báo, 7 giờ ngày 25-11, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/h, gió cấp 7, giật cấp 9. Đến 7 giờ ngày 26, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển vào biển Đông, có khả năng mạnh lên thành bão, gió cấp 8, giật cấp 10.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km và tiếp tục có khả năng mạnh thêm.

Dự báo trên biển từ chiều tối ngày 25-11, vùng biển phía Đông khu vực Giữa và Nam Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5 m. Biển động mạnh.

Cảnh báo trong khoảng đêm 26 đến 28-11, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 13.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.