TP Hải Phòng ủng hộ 10 tỷ đồng giúp Gia Lai khắc phục thiệt hại do bão số 13

PHÚ HÒA
(GLO)- Sáng 14-11, đoàn công tác của TP Hải Phòng do đồng chí Lê Tiến Châu-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP Hải Phòng dẫn đầu đã đến thăm và trao hỗ trợ cho cho tỉnh Gia Lai.

Tiếp đoàn về phía lãnh đạo tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Thái Đại Ngọc-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

hai-phong-2.jpg
Đoàn công tác của TP Hải Phòng trao 1 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Gia Lai. Ảnh: Dũng Nhân

Đoàn công tác của TP Hải Phòng đã trao 10 tỷ đồng ủng hộ tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả của bão số 13. Đây là số tiền được trích từ nguồn đóng góp của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động TP Hải Phòng.

Đồng chí Thái Đại Ngọc-Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai bày tỏ sự trân trọng trước nghĩa cử cao đẹp của nhân dân Hải Phòng. Nguồn kinh phí TP Hải Phòng hỗ trợ sẽ được ưu tiên cho các địa bàn thiệt hại nặng nhằm khôi phục hạ tầng, hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, tái sản xuất và ổn định cuộc sống.

Cơn bão số 13 đã gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh Gia Lai, tổng thiệt hại lên đến hơn 5.900 tỷ đồng. Những ngày qua, dù tỉnh đã huy động toàn bộ lực lượng, triển khai quyết liệt các biện pháp khắc phục, nhưng thiệt hại do bão số 13 là rất nặng nề, vượt khả năng cân đối ngân sách và nguồn lực tại chỗ.

Do đó, việc kết nối, sẻ chia giữa các địa phương như Hải Phòng sẽ là động lực quan trọng giúp Gia Lai phục hồi nhanh sau bão, ổn định sản xuất và bảo đảm an sinh cho người dân.

