Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang

(GLO)- Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ, ngày 5-2, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, tặng quà động viên các đơn vị lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh.

Tham gia đoàn có đồng chí Phạm Thị Tố Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (thứ 4 từ trái sang) tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn. Ảnh: N.H

Đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn (Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh), Trung đoàn Bộ binh 739 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) và Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung Bộ (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ Công an).

Tại các nơi đến thăm, Thủ trưởng các đơn vị đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tình hình công tác sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh, an toàn dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (bên trái) tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 739. Ảnh: N.H

Các đơn vị vũ trang đã quán triệt và triển khai nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; duy trì chặt chẽ chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến; tổ chức bàn giao ca trực nghiêm túc; luyện tập thuần thục các phương án sẵn sàng chiến đấu, phòng - chống cháy, nổ.

Đồng thời, các đơn vị cũng đã làm tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm, chúc Tết Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung Bộ. Ảnh: N.H

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà các đơn vị đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, kịp thời ứng cứu và hỗ trợ nhân dân vùng thiên tai, bão lũ vào cuối năm 2025.

Bên cạnh đó, lực lượng cán bộ, chiến sĩ đã thể hiện tinh thần xung kích, thần tốc trong thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”, giúp người dân vùng bão lũ sớm sửa chữa, xây dựng nhà ở kiên cố, đảm bảo chỗ ở ổn định, an toàn, an cư, lạc nghiệp.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (thứ 5 từ trái sang) tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung Bộ. Ảnh: N.H

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung công tác huấn luyện, phục vụ sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành các nhiệm vụ được giao; nắm chắc tình hình an ninh trật tự trên địa bàn để thường xuyên rà soát, bổ sung các phương án, tổ chức luyện tập thành thục; không để bị động, bất ngờ, sẵn sàng ra quân thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh điều động của cấp trên; tích cực hỗ trợ nhân dân trong tỉnh sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đã tặng quà và gửi lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc đến toàn thể lực lượng cán bộ, chiến sĩ các đơn vị; chúc các đơn vị trong năm mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; góp phần đảm bảo an ninh trật tự, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển ổn định, bền vững.