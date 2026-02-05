Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương thăm, chúc Tết các tổ chức tôn giáo

(GLO)- Sáng 5-2, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã đến thăm, chúc Tết Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và Tòa Giám mục Giáo phận Quy Nhơn.

Thăm, chúc Tết Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương đã thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa phương trong năm qua.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương chúc Tết Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Ảnh: Xuân Định

Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của tăng ni, phật tử trong các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí chúc các tăng ni, phật tử đón năm mới an khang, hạnh phúc; đồng thời, mong muốn Giáo hội tiếp tục vận động tín đồ chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực đồng hành cùng địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội.

Theo báo cáo, sau khi hợp nhất Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam 2 tỉnh Gia Lai (cũ) và Bình Định, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai hiệu quả các hoạt động phật sự; tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo; đồng thời, chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương (thứ 7 từ trái sang) tặng quà Tết cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Ảnh: Xuân Định

Đến thăm Tòa Giám mục Giáo phận Quy Nhơn, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương đánh giá cao vai trò của các linh mục, tu sĩ và đồng bào Công giáo trong việc hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, tham gia hoạt động nhân đạo, từ thiện xã hội, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Đồng chí gửi lời chúc mừng năm mới tới các vị chức sắc, tu sĩ và đồng bào Công giáo; mong muốn Tòa Giám mục tiếp tục hướng dẫn giáo dân sống “tốt đời, đẹp đạo”, chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương (thứ 4 từ trái sang) tặng quà cho Tòa Giám mục Giáo phận Quy Nhơn. Ảnh: Xuân Định

Đại diện các tổ chức tôn giáo cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh; đồng thời, khẳng định sẽ tiếp tục vận động chức sắc, chức việc, tín đồ đồng hành cùng địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.